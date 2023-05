Saisonstart: Realistische Erwartungen bei Kremser Top-Teams

LANDESLIGA A HERREN

Beim Kremser TK verpflichtete Teammanager Christoph Prinz mit Axel Sched und Sebastian Scherer zwei Stockerauer, deren Mannschaft sich inzwischen aufgelöst hat. Mit dem 17-jährigen Manuel Steindl erhält ein Talent aus der Region die Chance, Landesliga-Luft zu schnuppern. „Unser Ziel ist ein Platz im vorderen Drittel“, gibt sich Prinz bescheiden. Gegen Klosterneuburg erwarte er sich eine heiße, ausgeglichene Partie.

Der UTC Gedersdorf bleibt seinem Weg treu und setzt auch heuer konsequent auf Spieler aus der Region. Gustav Dressler wechselte aus privaten Gründen nach Salzburg. Philip Roithner feiert nach langer Verletzungspause ein Comeback. Mit dem Further Josef Auer wird ein junger Spieler aufgebaut. Für Christoph Henneis ist heuer wieder der Klassenerhalt das Ziel des Dorfklubs: „Mit der TSG St. Pölten wartet zum Auftakt ein Meisterschaftsfavorit auf uns!“

LANDESLIGA A DAMEN

Der UTC Mautern geht mit einem nahezu unveränderten Kader ins Rennen. Mit Ulrike Rosenmayer konnte Teammanager Christian Fuchs eine Heimkehrerin begrüßen: „Ulli spielte die letzten Jahre aus familiären Gründen in Gmünd. Dort kam keine Mannschaft mehr zustande. Jetzt wird sie wieder bei uns als Nummer 2 aufschlagen.“ Mit Muckendorf I bekommen die Römerstädterinnen zum Auftakt gleich den Titelfavoriten vorgesetzt. Für Stirnrunzeln sorgte bei Fuchs allerdings die Auslosung: „Wir müssen in den ersten drei Runden stets auswärts antreten und können erst im Juni auf eigener Anlage spielen. Ziel ist der Klassenerhalt.“

Die Ladys des KTK verstärkten sich mit einer Topspielerin. Barbara Falenti, Gattin des früheren KTK-Topspielers Rainer Falenti, immerhin frühere Nummer 391 der Weltrangliste, soll in den nächsten Wochen für die nötigen Siegpunkte sorgen. Der Vereinswechsel von Wien in die Wachau erfolgte aus familiären Gründen. Mannschaftsführer Stephan Mayer will heuer auch mit der Aggsbacherin Adrianna Struzik eine Nachwuchsspielerin forcieren: „Sie ist 15 Jahre jung und ein Riesentalent!“ Saisonziel ist ein Rang im vorderen Tabellendrittel.