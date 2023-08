Silber für Ferdinand Grasl

Der Anfang der Saison 2023 war für Tennis-Ass Ferdinand Grasl aufgrund einer Schulterverletzung und fünfmonatiger Tennis-Zwangspause schwierig verlaufen. Umso größer ist sein Erfolg bei den rot-weiß-roten Titelkämpfen in Kärnten einzuschätzen.

Der 13-Jährige schaltete im Achtelfinale Österreichs Nummer 2, Anton Kahlig, aus. Nach verlorenem erstem Satz gewann Grasl gegen den Sieger des European-Master-Turniers 2:6, 6:0 und 6:0, machte somit zwölf Games in Folge. Im Viertelfinale war Leo Stieber, Finalist des Europa-Turniers in Krems, keine Hürde (6:1 und 6:3). Im Semifinale bezwang Grasl den Tiroler Lorenz Stadler nach hartem Kampf 6:3, 2:6 und 6:1. Erst im Endspiel kam gegen Österreichs Nummer 1, Gabriel Niedermayer, in zwei Sätzen das Aus. Allerdings: Grasl ist ein Jahr jünger. Im Doppel holte er mit seinem Partner Paul Schindler zudem Bronze.