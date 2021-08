Die Euphorie nach dem Entscheidungsspiel gegen Mistelbach ist verflogen, nachdem der UTC Gedersdorf seine Meldung für die Aufstiegsspiele in die Bundesliga kurzfristig zurückziehen hatte müssen.

Dem Dorfklub, der in der Meisterschaft heuer völlig überraschend die Landesliga „rockte“, stehen drei Stammkräfte in den nächsten Wochen nicht mehr zur Verfügung.

Mathias Haubner schlägt sich derzeit mit einer schweren Bandscheibenverletzung herum. Ein Comeback auf dem Court ist frühestens im Dezember möglich, sofern der Heilungsprozess optimal verläuft.

Bert Bauer Fairer Umgang auch im Frust

Philip Roithner machen ebenfalls die Bandscheiben zu schaffen. Er muss ebenfalls passen. Zu guter Letzt sagte auch Legionär Samuel Hodor ab. Der Slowake betreut in seinem Heimatland zwei weibliche Nachwuchskräfte und ist Anfang September mit ihnen auf Tour.

Eine logische Schlussfolgerung unter dem Motto „Dabei sein ist alles“ wäre, die Mannschaft mit Ersatzkräften wie Christoph Henneis aufzufüllen. Diesem Denkansatz steht aber das Regulativ im Wege. „Spielberechtigt sind bei diesen Spielen nur Akteure, die mindestens zweimal in der Meisterschaft im Einsatz waren“, erklärt der Sportliche Leiter des UTC. „Ich bin nur einmal aufgelaufen“, so Henneis weiter, der jedoch für diese Regelung durchaus Verständnis hat: „Wäre dem nicht so, dann könnte ein Verein kurzfristig nur für den möglichen Bundesliga-Aufstieg jede Menge ,Fremdarbeiter‘ engagieren. Das wäre nicht fair.“

Einsatz mit Rumpfteam wäre sportlich wertlos

Auch mit einem Rumpfteam anzutreten und dabei schon im Vorfeld Punkte liegen zu lassen, sieht der Kreisobmann nicht als förderlich: „Die Motivation wäre da schon vor den Matches am Boden, die Partien sportlich wertlos.“ Auch Nachwuchsspieler konnten nicht nachgenannt werden, da sie ja keine Einsätze im Landesligateam vorzuweisen haben. Gedersdorf tat das einzig Richtige, zog die Nennung zurück und überließ dem Zweiten Mistelbach den Vortritt.