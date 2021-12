Traumsaison für Kremser Ferdi Grasl

Ferdinand Grasl startete heuer als Nummer 78 der ÖTV-Rangliste, musste zunächst immer in die Qualifikation und hat sich inzwischen sukzessive auf Platz sechs vorgearbeitet. Zum Jahreswechsel wird der Kremser sogar hinter dem Burgenländer Anton Kahlig Österreichs Nummer 2 sein. Der ehrgeizige Youngster hat für 2022 ein klares Ziel: „Ich will Österreichs Nummer eins werden!“

Dabei ist Grasl ein Spätstarter, der erst mit neun Jahren sein erstes Turnier bestritt. Vater Richard, selbst Jahrzehnte eng mit Tennis und dem KTK verbunden, ergänzt: „Andere Spieler haben bereits mit 5 ihre ersten Turniere gewonnen.“

Mit variablem Spiel und starken Nerven zum Erfolg

Ferdinand Grasl ist ab dem 1. Jänner 2022 Österreichs Nummer2 in seiner Altersklasse. In der letzten Saison befand sich der Tennis-Rohdiamant in der ÖTV-Rangliste ständig auf der Überholspur. privat

Als Underdog gestartet holte Grasl junior heuer insgesamt 13Titel, davon sieben im Einzel, fünf im Doppel und den LM-Titel mit der KTK-Mannschaft. Darunter sind auch beide Landesmeisterschaften im Einzel (Freiluft und Halle) sowie beide Doppel-Bewerbe.

Seine großen Vorbilder sind Roger Federer („weil er einfach das schönste und durchdachteste Tennis spielt“) und der 19-Jährige Südtiroler Yannick Sinner: „Sein schnelles Spiel ist derzeit einzigartig!“ Selbst setzt Grasl auf druckvolles und aggressives Tennis. Zu den Turnieren wird er stets von seinem Vater begleitet, der die Vorzüge seines Sohnemanns auf dem Court wie folgt charakterisiert: „Ferdis großer Vorteil ist sein Variantenreichtum, oft punktet er mit Stopps, Netzattacken oder überraschenden Schlägen. Das unterscheidet ihn am meisten von seinen Konkurrenten, die alle schlagtechnisch so stark wie er sind, aber eben oft weniger Ideen in das Spiel einbringen. Dabei hilft ihm auch das viele Matchtraining mit Erwachsenen beim KTK.“

Auffällig war heuer auch seine Nervenstärke, als er viele knappe Situationen wie Tie-breaks oder dritte Sätze für sich entschieden konnte. Zweimal gelang es ihm, im Doppel sogar fünf Matchbälle hintereinander abzuwehren und das Spiel noch für sich und seinen Lieblingsdoppelpartner Kian Kren aus Wien zu entscheiden.

Natürlich möchte der 11-Jährige einmal Profi werden. Derzeit trainiert er vier bis fünf Mal wöchentlich in Sankt Pölten bei Markus Sedletzy oder in Traiskirchen in der „Better-Tennis Academy“ von Wolfgang Thiem. Wichtig ist dabei auch die Unterstützung seitens seiner Schule, des Piaristengymnasiums Krems, denn oft sind Finalspiele auch an einem Montag angesetzt. Da Ferdinand jedoch ein guter Schüler ist, wird er dafür freigestellt.

Inzwischen wurde er auch schon von der Schlägermarke „Yonex“ unter Vertrag genommen. Für die richtige Bespannung sorgt Stefan Mayer vom „House of Tennis Krems“.