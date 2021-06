HERREN-LANDESLIGA A

UTC Gedersdorf I - UTC Mistelbach 5:4. Das Duell der Titelaspiranten entwickelte sich zu einer hoch spannenden Auseinandersetzung, in der die Heimischen den entscheidenden Schritt Richtung LM-Titel setzten. „Es war ein tolles Tennisfest mit prächtiger Stimmung“, rekapitulierte Teamkoordinator Christoph Henneis die Schlagerpartie. „Wir könnten am Samstag in Stockerau einen historischen Coup landen und uns als Dorfklub zum Landesmeister küren!“ Dennoch warnt Henneis vor zu früher Euphorie: „Die Pflicht wurde erledigt. Jetzt folgt noch die Kür.“

Gegen die Weinviertler stand das Match nach den Einzeln und dem ersten Doppel mit einer 4:3-Führung auf des Messers Schneide. Den vorentscheidenden Punkt holte Harald Fellner mit Sohnemann David Wallechner. Henneis mit einem verschmitzten Lächeln: „Routine und jugendlicher Leichtsinn bildeten ein kongeniales Duo.“ Für die restlichen Zähler sorgten Alex Haubner, Harald Fellner, Josef Auer und Youngster Gustav Dressler.

Sollte die Papierform am Samstag in Stockerau auch auf dem Court umgesetzt werden, stehen den Gedersdorfern im Herbst Aufstiegsspiele in die Bundesliga ins Haus.

Perfekte Abstimmung. Harald Fellner (l.) gewann mit Sohn David Wallechner das entscheidende Doppel gegen Mistelbach. Bert Bauer

HERREN LANDESLIGA B2

KTK I - Hochwolkersdorf 8:1. Die Kremser setzten sich diesmal klar durch. Dementsprechend locker fährt der Aufsteiger zur finalen Partie nach Waidhofen/Thaya. Teammanager Christoph Prinz: „Wir freuen uns schon, in der nächsten Saison wieder in der Landesliga A aufschlagen zu dürfen!“

HERREN LANDESLIGA C1

UTC Mitterau I - TSG St. Pölten II, Sonntag, 10 Uhr. Beim „Schaulaufen“ gegen den Tabellennachbarn wollen die Mitterauer die Meisterschaft mit einem vollen Erfolg abschließen.

HERREN LANDESLIGA C2

KTK II - TC Harland II, Sonntag, 10 Uhr. Die Gasteber können entspannt ihre Abschlusspartie bestreiten, denn der Ligaerhalt wurde bereits zuvor eingetütet. „Gregor Dadak hat hier hervorragende Arbeit geleistet“, ist KTK-Manager Christoph Prinz voll des Lobes über den Mannschaftskapitän. „Der Klassenerhalt ist auch wichtig für unsere jungen Spieler, um ihnen zukünftig eine Bühne zu bieten.“

DAMEN-LANDESLIGA A

SG „Die Wachauer“ I - UTK Mautern I 2:5. In den Einzeln entwickelte sich aus Sicht von Mauterns Teamkoordinator Christian Fuchs die erwartet enge Partie mit einer 3:2-Führung der Römerstädterinnen: „Knackpunkt war für mich unsere strategische Doppelaufstellung.“ Fuchs schrieb mit Horsinková/ Haselberger und Schlager/ Schreiber zwei Paare ins Protokoll, die noch nie gemeinsam eine Meisterschaft bestritten hatten. „Damit haben die Gegnerinnen nicht gerechnet.“

Das größte Handicap der Mädchen von Teammanager Peter Hinterhölzl: „Wir mussten Schlüsselspielerin Ella Kordik vorgeben.“ Für die Punkte der Heimischen sorgten Tochter Julia Hinterhölzl und Carina Kögler. Brisant wird es auch noch am Samstag in Dürnstein gegen Tulln. Hinterhölzl: „Der Meisterschaftsfavorit muss gegen uns voll punkten, um aus eigener Kraft den Titel in die Rosenstadt zu holen!“