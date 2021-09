Der UTC Krems Süd blickt auf seine bisher stärkste Herren-Meisterschaftssaison in der Vereinsgeschichte zurück.

Das Topensemble schaffte den Sprung als Meister der Kreisliga A in die Landesliga C. Die zweite Mannschaft spielt in der nächsten Saison als Meister der Kreisliga C in der Kreisliga B. Und last but not least steigt die Equipe der Kreisliga D als Meisterschaftszweiter in die Kreisliga C auf.

„Abgesehen von allen diesen Erfolgen konnten wir in den letzten beiden Jahren trotz schwieriger Umstände unsere Jugendarbeit weiter ausbauen“, berichtet mit Stolz der Sportliche Leiter Marko Weiss. Heuer nahmen regelmäßig 22 Kinder am Training teil, sie werden von den Trainern Dominik Mitterböck und Laurenz Starkl bestens ausgebildet.

Ein Seniorenteam 45+, das sich mit Rang zwei ebenfalls hervorragend schlug, sowie eine Damenmannschaft komplettieren das Erfolgsmodell des UTC Krems Süd.