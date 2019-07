Der Nachwuchs des Turnvereins Langenlois blickt auf erfolgreiche Wettbewerbe zurück. Bereits Anfang Mai hatte sich die Mannschaft mit Laurenz Loimer, Timo Perkovic, Gregor Allinger und Nicolas Sommer den Landesjugendmeistertitel geholt. Mit dieser tollen Leistung qualifizierten sie sich für die Bundesjugendwettkämpfe LATUSCH. Diese fanden Ende Juni in Wiener Neustadt statt.

Der zweitägige Wettkampf startete mit den Bewerben Leichtathletik und Geräteturnen. Hier konnten sich die vier jungen Athleten im Vergleich zu den Landesjugendwettkämpfen noch einmal steigern.

Engagierte Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg

Am nächsten Tag fanden die Schwimmbewerbe statt. Wie auch schon im Landesbewerb traten die Sportler in drei Schwimmdisziplinen an. Mit ihren Leistungen krönten sich die Burschen zu den Bundesjugendmeistern in der Kategorie Jugend 1 männlich. Damit sind sie sowohl Landes- als auch Bundesjugendmeister.

„Im Training war spürbar, dass sich die Jungs mit viel Elan und Freude auf den Wettkampf vorbereitet haben! Das hat sich am Ende bezahlt gemacht“, so die stolze Übungsleiterin Alexandra Fuchsberger über die Leistungen ihrer Schützlinge.