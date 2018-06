Er bleibt in der Kategorie „Quad“ (Einschränkungen auch an den Händen) das Maß aller Dinge. In Bad Ischl sicherte sich Markus Wallner zum dritten Mal en suite den Titel im Einzel. Der 47-jährige gebürtige Vitiser, der nun in Spitz/Donau wohnt, dessen Handicap aus einem Autounfall im Jahr 1991 herrührt, will beim Rollstuhltennis weiterhin für Furore sorgen: „Die Turniere in Leibnitz, St. Pölten und Groß Siegharts sind die nächsten Herausforderungen.“ Vor allem Groß Siegharts im August ist für den Waldviertler ja ein richtiges Heimturnier, bei dem er schon mehrmals am Start war.