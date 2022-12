UHK Krems trauert um Siegfried Krizay

Werbung

Als Spieler der Kampfmannschaft war er in den frühen 70er-Jahren ob seiner gefinkelten Rückhandwürfe vom Kreis gefürchtet. Später engagierte er sich erfolgreich auch als Nachwuchstrainer und holte mit seinen Teams mehrere Landesmeistertitel.

In den letzten Jahren war er aufgrund eines Schlaganfalls an den Rollstuhl gefesselt, drückte aber bei den Heimspielen in der Halle seinem UHK stets die Daumen.