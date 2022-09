Alexander Frühwirth zum 25. Mal in Podersdorf

Werbung

Am vergangenen Wochenende fand der Triathlon über die Langdistanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und 42,2 Kilometer Laufen) bereits zum 35. Mal in Podersdorf statt. Dabei durfte auch URC-Langenlois-Athlet Alexander Frühwirth nicht fehlen.

Der 53-Jährige trat zum 25. Mal in seiner Laufbahn als Triathlet am Neusiedlersee an, hat bereits mehr als 60 Rennen über die Langdistanz gefinisht und genießt aufgrunddessen längst Legendenstatus in der österreichischen Triathlonszene. Bei seinem 25. Bewerb sprang Frühwirth nicht in den Neusiedlersee, denn geschwommen wurde heuer erstmals im Badesee der St.-Martins-Therme.

Die 3,8 Kilometer im Wasser finishte der Triathlet in 58:14 Minuten. Auf den 180 Kilometern auf dem Rad machte sich das fehlende Lauftraining beim Routinier bemerkbar - für die 42,2 Kilometer auf der Laufstrecke benötigte Frühwirth nur etwas mehr als dreieinhalb Stunden.

Seinen 25. Start in Podersdorf beendete Frühwirth mit Bronze in der M50-Klasse. „Während des Bewerbs ist es nicht immer lustig und tut auch weh, aber im Großen und Ganzen macht es mir immer noch Spaß“, lautet das Fazit des Jubilars.