Jan Schiebl wurde der Rolle des Favoriten gerecht

Bereits zum siebenten Mal fand der Triathlon „vor der Haustüre“ statt. Die Rede ist vom „1/8MAN“, welcher vom URC Sparkasse Langenlois und Organisator Günther Kanzler veranstaltet wird. Die Teilnehmerzahl war auch heuer wieder groß – von den 327 Sportlerinnen gingen 189 am Einzelbewerb an den Start, die restlichen Teilnehmer fanden sich in einer der 48 Staffeln wieder. Zu absolvieren galt es 300 Meter im Wasser, welche im Schönberger Freibad geschwommen wurden. Danach folgte eine 20 Kilometer lange Radstrecke, die von Zöbing nach Straß und über Hadersdorf und Kammern wieder zurück zum Startpunkt führte. Zum Abschluss mussten die Teilnehmer eine fünf Kilometer lange Laufstrecke absolvieren, welche in drei Runden rund um das Schönberger Freibad führte.

Pünktlich um 10 Uhr erfolgte der Start in gestürzter Reihenfolge. Dies bedeutet, dass die Teilnehmer mit der langsamsten Meldezeit als Erste ins Rennen und die schnellsten Triathleten zum Schluss in den Wettbewerb starten.

An der Spitze des Herrenrennens konnte Jan Schiebl (Tri Team Krems) seiner Favoritenrolle gerecht werden. Mit dem Erfolg gelang dem Lengenfelder die Titelverteidigung des Achtelman, er gewann mit über drei Minuten Vorsprung in einer Zeit von 49:59 Minuten.

Eine Premierensiegerin hingegen gab es bei den Frauen. Nicole Bauer (Tri Team Chaos NÖ) gewinnt klar in 58:41 vor Ruth Silberbauer und Sabrina König (beide Triathleten Grafenegg). Der URC Langenlois sowie das Tri Team Krems durften sich über jeweils sieben Podestplätze in den Altersklassen freuen. Zusätzlich stellte der Achtelman für das Tri Team die Vereinsmeisterschaften dar. Jan Schiebl wurde Vereinsmeister, Elke Schiebl-van Veen Vereinsmeisterin.

Großen Zulauf gab es im heurigen Jahr beim Staffelbewerb, bei dem insgesamt 48 an den Start gingen. Der Verein „Milli Sports“ stellte mit 16 Teams die meisten, den Sieg fuhr die Herrenstaffel „RC Raiba Kosmopiloten Zwettl“ ein.

Organisator Günther Kanzler zieht eine positive Bilanz: „Wir freuen uns, dass neben den arrivierten Athleten viele Einsteiger dabei sind, die das erste Mal bei einem Triathlon starten. Die Freude zu sehen, wenn sie ins Ziel laufen, motiviert mich und mein Team jedes Jahr aufs Neue den Schönberger 1/8MAN zu organisieren.“