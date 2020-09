Am vergangenen Wochenende trafen einige Triathleten aus dem Bezirk beim zweiten Traismaurer Triathlon zusammen. Julian Höllmüller startete für das P3 Tri Sports Team, Willis Haiderer-Pils, Elke Schiebl-van Veen, Christian und Jan Schiebl für das Tri Team Krems, und auch für den URC Sparkasse Langenlois nahmen fünf Athleten teil.

Höllmüller ging für sein P3- Team in der Sprintdistanz an den Start. Zu bewältigen waren 750 Meter im Wasser, eine 20 Kilometer lange, technisch anspruchsvolle Radstrecke und ein Lauf über fünf Kilometer. Trotz einer gebrochenen Zehe und Krämpfen am Rad und zu Beginn der Laufstrecke konnte Höllmüller seine Altersklasse gewinnen. Im Gesamtklassement erreichte er den dritten Platz.

Auch die Athleten des Tri Team Krems waren erfolgreich in Traismauer. Elke Schiebl-van Veen und Willis Haiderer-Pils konnten jeweils in ihren Altersklassen den Sieg einfahren. Christian Schiebl wurde bei seinem bereits achten Bewerb in diesem Jahr Dritter seiner Altersklasse. Jan Schiebl wurde starker Vierter bei den Herren, in seiner Alterskategorie bedeutete dies den zweiten Rang.

Die Triathleten des URC Langenlois durften sich ebenfalls über Stockerlplätze in ihren Altersklassen freuen: Oskar Frühwirth wurde Dritter in der MU-23-Wertung, „Oldie“ Alexander Frühwirth siegte in seiner Klasse. In der olympischen Distanz ging der Altersklassensieg an Barbara Kiener, Alexander Rauscher wurde Zweiter.

Für Christian Schiebl und Elke Schiebl-van Veen war das Wochenende mit dem Triathlonevent in Traismauer aber noch nicht vorbei. Am Tag darauf ging es ab ins Ländle. Beim Transvorarlberg Triathlon, der heuer als Swim-Run ausgetragen wurde, mussten 1.200 Meter geschwommen und eine Stunde später 12 Kilometer gelaufen werden. Schiebl-van Veen siegte in ihrer Altersklasse W50 als älteste Athletin im Teilnehmerfeld. Auch Christian Schiebl konnte seine gute Form unter Beweis stellen. Er durfte sich über den dritten Rang in der M55-Wertung freuen.