Am vergangenen Wochenende gab es in Österreich gleich mehrere Möglichkeiten,bei einem Triathlon an den Start zu gehen. Während sich die meisten Athleten des TriTeam Krems den ALOHA TRI Steyregg vorknöpften, ging es für den Großteil des URC Langenlois und die Triathleten aus Grafenegg zum Ironman nach Podersdorf, der österreichischen Staatsmeisterschaft über die Langdistanz.

Bei perfekten Wetterbedingungen beim 33. Ironman startete der Bewerb mit 3,8 Kilometer Schwimmen. Beim anschließenden 180 Kilometer langen Radkurs gesellte sich allmählich der Wind dazu. Doch das hinderte URC-Triathlet Andi Kainz nicht, nach einer guten Zeit auf dem Radkurs als 18. in den abschließenden Marathon zu starten. Kainz spielte seine Laufstärke gekonnt aus und absolvierte den Marathon in einer Zeit von 02:45:23 – die viertschnellste Laufzeit des Tages für den Langenloiser Triathleten. Kainz beendet den Bewerb mit einer persönlichen Bestzeit von 08:12:33.

Diese bedeutete in der Staatsmeisterschaft den fünften Gesamtrang und die Silbermedaille in der Altersklasse M35. Alexander Frühwirth spielte bei seiner bereits 67. Langdistanz all seine Routine aus und wurde österreichischer Meister in der M50. Conny Krapfenbauer lag nach dem Schwimmen und Radfahren ebenfalls gut in der Zeit, sie musste jedoch der Hitze Tribut zollen. Mit Magenkrämpfen beim Marathon kämpfte sie sich mit einer Zeit unter 10 Stunden ins Ziel. Der URC Langenlois holte sich damit aufgrund der guten Einzelergebnisse in Podersdorf die Goldmedaille in der Teamwertung.

privat Die Triathleten aus Grafenegg, Tanja Braun, Sabrina König und Wolfgang Kröll (von links), gingen auf den kürzeren Distanzen Olympisch und Sprint beim Ironman in Podersdorf an den Start.

Magdalena Zobernig vom TriTeam Krems finishte den Ironman als drittbeste Österreicherin in der Altersklasse W24-29. Der Sonntag in Podersdorf stand im Zeichen der kürzeren Distanzen Olympisch und Sprint. Die Triathleten aus Grafenegg griffen hier ins Geschehen ein. Beim Sprint konnten sich Wolfgang Kröll als Zweiter in der M55 und Tanja Braun in der W45 als Dritte über ihre Leistungen freuen. Sabrina König wurde Dritte in der W35 auf der olympischen Distanz.

Der Triathlon ALOHA TRI Steyregg feierte heuer seine Premiere, das TriTeam Krems sowie Andi Redl vom URC waren am Start. Zu absolvieren waren eine 750-Meter-Schwimmrunde, eine gesperrte Radstrecke von 20 Kilometer und eine fünf Kilometer lange, crosslaufähnliche Laufstrecke. Redl ergatterte den fünften Rang (Altersklasse M50-59), Christian Schiebl folgte knapp dahinter als Sechstplatzierter. Jan Schiebl wurde in einem jungen Spitzenteilnehmerfeld 12. In seiner Altersklasse MU23 erreichte er den sechsten Rang. Elke Schiebl ging als älteste Teilnehmerin an den Start und landete auf Rang 13.