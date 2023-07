Loiser beim Mostiman mehrfach auf dem Podium

Der legendäre Mostiman in Wallsee zog auch heuer wieder zahlreiche Triathlonbegeisterte an und sorgte für spannende Rennen. Am Programm standen bereits am Vormittag viele Kinderrennen, gegen Mittag starteten dann die Staatsmeisterschaft über die Sprintdistanz (Jahrgang 1983 und jünger) sowie die offene Sprintdistanz (Jahrgang 1983 und älter).

Der URC Sparkasse Langenlois ging mit drei Athleten an den Start. Jakob Rauscher trat in der Staatmeisterschaft an, bei der es 750 Meter im Wasser, 19 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer auf der Laufstrecke zu bewältigen galt. In einem starken Starterfeld finishte Rauscher als 20. und sichert sich damit in seiner Altersklasse die Silbermedaille. In der offenen Sprintdistanz waren Martin Riedel und Manuela Kanzler am Start, die sich beide ebenfalls mit Edelmetall belohnen konnten. Während Riedel die Goldmedaille der NÖ Landesmeisterschaften holte, krönte sich Kanzler mit der Silbermedaille in ihrer Altersklasse.

Für Jan Schiebl vom Tri-Team Krems war der Mostiman ein eher ernüchternder Wettbewerb, bei dem definitiv mehr möglich gewesen wäre. Nach harten Positionskämpfen und einer Schlägerei nach dem Schwimmen warf es Schiebl weit zurück, am Ende wurde er trotz des turbulenten Rennens 13. im Gesamtklassement und holte sich dennoch Bronze in der Landesmeisterschaft. Christian Schiebl (M60) und Elke Schiebl-van Veen (W55) belegten beide den fünften Rang in ihrer Altersklasse.