Triathlon: Pfadenhauers Hawaii-Traum ging in Erfüllung

Für Dagmar Pfadenhauer ging am 19. August beim Ironman im schwedischen Kalmar ein Traum in Erfüllung. Dort schaffte es die URC-Langenlois-Athletin, sich für die Ironman-Weltmeisterschaft am 14. Oktober im Inselparadies Hawaii zu qualifizieren. Für die Triathletin stand mit der WM die bereits dritte Langdistanz in den letzten vier Monaten an.

Bereits eine Woche vor dem Rennstart begab sich Pfadenhauer in Begleitung ihres Lebensgefährten nach Hawaii, um sich bestmöglich an die hochsommerlichen, schweren Wetterbedingungen vor Ort zu gewöhnen. Der Tag des Rennens ging für Pfadenhauer bereits um vier Uhr Früh los. Aufgrund einer Neuerung wurde in diesem Jahr nur der Weltmeistertitel der Frauen ermittelt, die volle Aufmerksamkeit galt also den Triathletinnen, was die gesamte Stimmung noch einmal spezieller machte, wie Pfadenhauer erzählt. Um 7.20 Uhr ertönte der Startschuss und damit begann Pfadenhauers Traum vom WM-Start in Hawaii.

Ohne Neoprenanzug mussten die Teilnehmerinnen die 3,8-Kilometer-Schwimmdistanz im 27 Grad warmen Pazifik absolvieren. Die URC-Athletin stieg nach etwas weniger als eineinhalb Stunden aus dem Wasser in die Wechselzone.

Im zweiten Rennabschnitt standen 180 Kilometer auf der Radstrecke zur Disposition. Die letzten eineinhalb Stunden forderten Pfadenhauer aufgrund des Gegenwindes einiges ab – letztendlich erreichte sie nach rund 6 Stunden und 42 Minuten die letzte Wechselzone.

Die Marathonstrecke führte hinaus auf den Highway Richtung des berüchtigten „Energy Lab“, wo keine Zuschauer erlaubt und die Athletinnen somit auf sich alleine gestellt sind. Pfadenhauer hatte im ersten Halbmarathon einen guten Rhythmus, mit der Zeit machten ihr allerdings der Wind und die Hitze zu schaffen. Nach der Wende im „Energy Lab“ senkte sich bereits die Abendsonne und Pfadenhauer musste im Dunkeln zurücklaufen. Ihr Kampfgeist wurde schlussendlich belohnt und sie finishte das wohl schwierigste Rennen in 12:57,30 Stunden. „Nach einem wirklich harten und langen Tag bin ich glücklich das Rennen beendet zu haben und dass die Strapazen der letzten Monate mit der Finisher-Medaille belohnt wurden. Jetzt werden wir noch eine Woche die Insel genießen, bevor es wieder nach Hause geht“, resümiert Pfadenhauer ihren Traum von der Ironman-WM-Teilnahme auf Hawaii.

Einen Tag später und mehr als 8.000 Kilometer entfernt absolvierte Teamkollegin Barbara Kiener beim Ironman 70.3 in Porec ein nahezu perfektes Rennen. Kiener landete am Ende auf dem zweiten Platz in ihrer Altersklasse (40). Im Gesamtklassement wurde Kiener Neunte von 207 Teilnehmern.