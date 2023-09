Toller Erfolg: Jan Schiebl auf dem Podium

Bereits zum 36. Mal stand Podersdorf am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen des Triathlonsports. Während am ersten Tag die Lang- sowie die Halbdistanz ausgetragen wurden, stand der Sprint einen Tag später auf dem Programm. Das TriTeam Krems und der URC Langenlois waren mit einigen Athleten vertreten. Die Halbdistanz, welche zu den PTO-World- Rankings-Events zählt, absolvierten Jan Schiebl (TriTeam Krems) und Barbara Kiener (URC Langenlois). Der Unterschied: ein noch stärkeres Starterfeld sowie die Auszahlung eines Preisgeldes für die Bestplatzierten des Gesamtklassements.

Der Startschuss fiel unter perfekten Bedingungen. Bei Windstille und Sonnenschein ging es für die Athleten ins Wasser. Im Badeteich der St. Martins Therme mussten 1.900 Meter absolviert werden. Schiebl stieg als Fünftplatzierter aus dem Wasser. Auf der 90 Kilometer langen Radstrecke konnte der Lengenfelder diese Position halten, bevor es zum Abschluss den Halbmarathon zu absolvieren galt.

Mit einer beherzten Laufperformance kämpfte sich der TriTeam-Athlet auf den dritten Rang, den Schiebl bis ins Ziel souverän verteidigen konnte. Auch Barbara Kiener zeigte ein starkes Rennen. Mit einer furiosen Aufholjagd landete sie am Ende auf dem sechsten Gesamtrang – auf den vierten Platz fehlte letztendlich weniger als eine Minute.

Christian Schiebl und Elke Schiebl-van Veen vom TriTeam Krems nahmen den Sprint am Sonntag in Angriff. Beide fuhren souveräne Siege in ihren Altersklassen ein.