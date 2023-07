Schiebl holt Titel in Hamburg

Nach den für Jan Schiebl eher enttäuschenden Staatsmeisterschaften, bei denen er auf dem 13. Rang landete, ging es für den Triathleten des TriTeams Krems nach Hamburg zur Age-Group-Weltmeisterschaft. Der Sprintdistanzbewerb der Age Groups an der Alster gilt als eines der größten Triathlonevents weltweit, dementsprechend stark besetzt war auch das Starterfeld.

Große Hoffnungen machte sich Schiebl vor dem Rennen nicht. „Nach den verpatzten Staatsmeisterschaften war mein Mindset eigentlich, dass ich einfach das Event genießen und Spaß am Bewerb haben möchte“, schildert Schiebl. Diese gewisse Lockerheit stellte sich für den 22-Jährigen als Pluspunkt heraus. Nach den 750 absolvierten Metern im Wasser, die in der Hamburger Alster geschwommen wurden, wechselte Schiebl als Fünftplatzierter auf die 20 Kilometer lange Radstrecke, welche an der Reeperbahn vorbeiführte.

Auf dem Rad machte der Lengenfelder Boden gut auf den erstplatzierten Belgier. Nach einem schnellen Wechsel auf die Laufstrecke kristallisierte sich ein Zweikampf zwischen Schiebl und seinem deutschen Kontrahenten heraus. Nach wenigen hundert Metern, in denen sich die beiden abtasteten, welches Tempo gelaufen werden konnte, nahm sich Schiebl ein Herz und baute seine Führung auf den Zweitplatzierten stetig aus.

Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3:11 Minuten pro Kilometer knöpfte Schiebl seinem ersten Verfolger mehr als eine Minute ab und erreichte mit einer Fabelzeit von 58:56 Minuten als Erstplatzierter und Schnellster von mehr als 2.000 Athleten die Ziellinie. Damit kürte sich der 22-Jährige zum Age-Group-Weltmeister. „Ich war überglücklich, als ich im Ziel angekommen war. Es hat einfach alles gepasst. Ich würde sagen, das ist der bisher größte Erfolg meiner Karriere.“