URC-Langenlois-Athletin: Ticket für Hawaii gelöst

Mit Dagmar Pfadenhauer und Manuela Kanzler traten zwei Athletinnen des URC Langenlois bei der zehnten Auflage des Ironman Schweden in Kalmar an. Der Bewerb ist bekannt für seine flachen und schnellen Lauf- und Radstrecken. Das Wetter zeigte sich am Tag des Ironmans von seiner rauen Seite. Starker Wind und Nebel erschwerten das Durchqueren der 3,8-Kilometer-Schwimmstrecke in der Ostsee. Kanzler und Pfadenhauer lagen am Ende der ersten Disziplin nahezu gleichauf.

Die insgesamt 180 Kilometer auf dem Rad wurden zu großen Teilen auf Öland absolviert, der Rest auf dem Festland rund um Kalmar. Highlight dabei ist die sechs Kilometer lange Brücke nach Öland, die sonst für Radfahrer gesperrt ist. Auch die zweite Disziplin erwies sich durch die Windböen als wahre Challenge, Kanzler kam damit besser zurecht und wechselte vor Pfadenhauer in die Laufschuhe. Beim abschließenden Marathon hatte Letztere die Nase vorn und finishte in knapp über 12 Stunden, Kanzler kam nach etwas weniger als zwölfeinhalb Stunden ins Ziel. Mit den Ergebnissen schafften es beide Athletinnen einen begehrten Slot für die Ironman-WM in Hawaii im Oktober zu ergattern. Während Kanzler dankend ablehnte, nahm Pfadenhauer voller Freude den Qualiplatz an.