WM-Medaille „für die Oma“

Vergangene Woche stand für die URC-Langenlois-Triathletin Dagmar Pfadenhauer ein echtes Highlight in ihrer Karriere an. Bereits im Vorjahr hatte sie sich mit einem guten Ergebnis beim 70.3-Ironman in Graz das Ticket für die diesjährige Weltmeisterschaft in Utah (Vereinigte Staaten) gesichert.

Beim Start zeigte das Thermometer gerade einmal drei Grad Celsius an, der „Sand Hollow Reservoir“-See, in welchem die Teilnehmerinnen die 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke absolvieren mussten, brachte es auf knackige 17 Grad. Trotz der Kälte wirkte die URC-Athletin souverän und entschied sich für einen Kleiderwechsel, um die 90 Kilometer auf dem Rad in trockener Montur fahren zu können.

Speziell auf dem Rad wurden die Fahrerinnen mit wunderschönen Aussichten auf die atemberaubende Landschaft im Snow Canyon verwöhnt. Nach etwas mehr als drei Stunden stand für Pfadenhauer der letzte Wechsel an, ehe es an ihre Paradedisziplin, das Laufen, ging. Auf der Laufstrecke konnte sie noch einige Rangverbesserungen erzielen und finishte letztendlich in 05:54:25 Stunden. „Ich konnte heute zwar nicht mein bestes Triathlon-Ich zeigen, bin jedoch mega happy, gefinisht zu haben. Und die Riesenmedaille als Erinnerung fürs Wohnzimmer widme ich meiner vor kurzem verstorbenen Oma, ihr hätten das Ergebnis und die Medaille gefallen“, zieht Pfadenhauer ihr Resümee nach dem Bewerb.