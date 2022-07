EM: Island war für Lengenfelds Golf-Ass Leonie eine Reise wert

Werbung

Leonie Sinnhuber machte im Juni bei zwei Turnieren auf sich aufmerksam. Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Golfclub Altentann (Salzburg) konnte sich die Spielerin des GC Lengenfeld am ersten Spieltag mit einer guten Runde von 74 Schlägen auf dem zweiten Rang platzieren.

An den weiteren Bewerbstagen verlor Sinnhuber ein wenig an Boden und erreichte schlussendlich den siebenten Platz. Mit diesem Ergebnis stand die Qualifikation zur Mädchenmannschafts-Europameisterschaft der U18 in Island für das Golf-Ass fest.

Mit viel Selbstvertrauen und dem gelösten Ticket zur „Euro“ startete Sinnhuber noch bei den slowenischen International Junior Championships. Dabei lieferte sich die Leistungssportlerin einen Zweikampf an der Spitze mit der Ungarin Emma Jaczkowics, den sie schlussendlich für sich entschied.

Optimale Voraussetzungen also für die Reise nach Island, die Sinnhuber vergangene Woche antrat. Im hohen Norden Europas hatte die Lengenfelder Athletin durchgehend mit Starkwind, Regen und Temperaturen von maximal zwölf Grad zu kämpfen. Das Ergebnis: ein solider 63. Platz im Einzel und viel Erfahrung für die kommenden Aufgaben.