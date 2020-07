Und plötzlich war er weg! Der Vertrag lag zur Unterschrift bereit. Zuvor sollte der rumänische Teamspieler Bogdan Andrei Criciotoiu noch ein Probetraining mit anschließendem medizinischem Test bestreiten, aber dazu kam es nicht mehr.

Am Donnerstag war der potenzielle Wunschspieler für den rechten Rückraum mit seinem Auto aus Bukarest angereist. Teambetreuer Harry Vaishor hatte ihn um 2 Uhr in der Früh ins Quartier geführt. Dann wurde es richtig kurios: Am Abend – 16 Stunden nach seiner Ankunft – sollte der 30-Jährige das Probetraining bestreiten, das er aber mit der Begründung, er sei noch nicht ausgeschlafen, sausen ließ. Tags darauf verweigerte Criciotoiu ebenfalls die neu angesetzte Einheit. Fadenscheinige Begründung: „Er könne sich ja verletzen!“ Am selben Tag dampfte er, ohne sich noch einmal beim Klub zu melden, wieder in sein Heimatland ab …

Für Obmann Josef Nussbaum gab es nur eine logische Erklärung: „Ich glaube, Criciotoiu wollte uns für dumm verkaufen, nur den Vertrag unterschreiben und eine mögliche Verletzung verheimlichen. Da in Griechenland die Meisterschaft Anfang des Jahres beendet wurde, könnte auch sein Fitnesszustand ein Grund für seine Verweigerung gewesen sein.“ Für Trainer Ibish Thaqi ist die Sache ebenfalls „gegessen“: „Wir verfallen jetzt nicht in Panik und werden in aller Ruhe weiter den Markt sondieren.“ In einem sind sich Trainer und Obmann einig: „Der Neue muss nicht nur spielerisch, sondern auch charakterlich zur Mannschaft passen, was bei Criciotoiu im Vorfeld eigentlich schon nicht der Fall war.“