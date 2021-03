NÖN: Mit 30 Jahren wärest du eigentlich im besten Tormannalter. Warum der Rückzug vom aktiven Handballerleben nach deiner Rückkehr aus Schwaz?

Florian Deifl: Ich bin nach wie vor die eiserne Reserve, wenn sich einer unserer Stammkeeper verletzt, aber der Abschied vom Parkett war eine Entscheidung für meine persönliche Zukunft.

Kannst du das ein wenig konkretisieren?

Deifl: Ich bin Lehrer am BRG in Krems für die Fächer Geschichte und Französisch und sollte dort auch in die Fußstapfen von Christian Tiefenböck treten, der da seit Jahrzehnten die Nahtstelle zwischen Schule und Verein innehat. Das alles ist dann mit Spitzensport schwer unter einen Hut zu bringen.

Welche Aufgaben obliegen dir als Leiter der Geschäftsstelle?

Deifl: Ich bin in sämtliche Entscheidungen der Vereinsführung eingebunden, angefangen von den Sponsoren und deren Betreuung, den Spielerverträgen und der Organisation des Nachwuchsbetriebes. Zusammen mit Peter Wallner bin ich für den gesamten UHK-Jugendbereich verantwortlich. Die alltägliche Arbeit erstreckt sich von Elterngesprächen bis zu detaillierten Trainingsplanungen und endet nicht nur beim Erstellen eines Covid-Präventionskonzepts.

Steht Matej Hopp, de facto dein Vorgänger, noch in Verbindung mit dem UHK Krems?

Deifl: Matej hat mehr Stunden am IMC in Krems bekommen und ist daher zeitlich nicht mehr so flexibel. Er betreut aber nach wie vor die Social-Media-Kanäle des Klubs und nimmt auch Marketing-Aufgaben wahr.

Was waren zuletzt die größten Herausforderungen für dich unter Corona?

Deifl: Das Organisieren von Trainingsmöglichkeiten mit Zehnergruppen im Freien, was jetzt ja leider nicht mehr erlaubt ist. Die Mannschaften ab der Altersgruppe der 14-Jährigen sind Bestandteil des Leistungszentrums und konnten letzte Woche in die Meisterschaft starten.