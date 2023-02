Fabian Posch: „Werde mit ,Kiwi‘ eine Krabbelstube einrichten“

Werbung

Dass er nach Spielschluss zum besten Vöslauer Akteur des Spiels gekürt wurde, konnte man ebenfalls als Wertschätzung seiner Verdienste in „Rot-Gelb“ sehen. Für den 34-jährigen Fabian Posch war es ein seltsames Gefühl, bei seiner Ankunft in Krems nicht – wie in den letzten Jahren gewohnt – in die UHK-Kabine zum Umkleiden zu schreiten, sondern jene der Gäste benützen zu müssen: „Das war schon irgendwie anders, aber als ich all die bekannten Gesichter wieder sah, kamen natürlich auch schöne Erinnerungen zutage.“

An der klaren Niederlage seiner JAGS gab es für ihn nichts zu beschönigen: „Eichi (Thomas Eichberger) und Domi (Lukas Domevscek) haben uns richtiggehend den Zahn gezogen.“ Dabei sprach er die sechs vergebenen Siebenmeter seiner Mannschaft und die tolle Gesamtperformance der Kremser Keeper an. Für einen verworfenen Strafwurf war er selbst verantwortlich.

Seine „Jaguars“ zeigten nur mit einem zwischenzeitlichen Hoch in der ersten Spielhälfte Biss, als sie sich nach einem 1:5-Rückstand auf 7:6 heranpirschten, um dann aber neuerlich vom Tabellenführer richtiggehend überrollt zu werden.

Posch freut sich schon in der nächsten Saison auf Neuzugang Romas Kirveliavičius, der mit Saisonschluss ebenfalls aus familiären Gründen zum Klub im Wiener Speckgürtel wechselt: „Wir werden dann mit unserem Nachwuchs eine eigene Krabbelstube einrichten!“ Natürlich hofft er, dass Vöslau den Ligaerhalt schafft.

Auch UHK-Trainer Ibish Thaqi wünscht sich, dass den Kremsern dieses blau-gelbe Duell auch in Zukunft erhalten bleibt, obwohl ihm das Feuer im Derby ein wenig gefehlt hatte: „Dafür war wohl der Leistungsunterschied zu groß.“