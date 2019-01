Seit Anfang Jänner hat der UHK Krems erstmals in seiner Geschichte eine Geschäftsstelle mit einem hauptamtlichen Leiter. Für den Weg Richtung Professionalisierung spricht auch die Installation von Werner Lint als Sportlichem Leiter. Symbolhaft mit dem Umbruch im Klub ist auch die Renovierung des Klubbüros in der Sporthalle, das gerade einen neuen Innenanstrich bekommt. Die NÖN sprach mit Präsident Bernhard Lackner über seine Visionen in „Rot-Gelb“, mit Werner Lint über die zukünftige sportliche Entwicklung und mit Matej Hopp über seine ersten Wochen als UHK-Geschäftsstellenleiter.

NÖN: Matej, du bist seit knapp einem Monat nun Leiter der neuen UHK-Geschäftsstelle. Wie ging es dir in den ersten Wochen mit deiner neuen Aufgabe?

Matej Hopp: Natürlich bin ich nach wie vor noch in der Ein arbeitungsphase, in der ich versuche, den Großteil der zahlreichen ehrenamtlichen Funktionäre näher kennenzulernen. Das Hauptaugenmerk liegt vorerst einmal in der Verwaltung als Zentralstelle, wo alle Fäden zusammenlaufen. Das ist eine große organisatorische Herausforderung, bei der es eines klaren Blicks bedarf.

Deine Erfahrung im Sportmanagement soll aber auch in anderen Bereichen zum Tragen kommen.

Hopp: Im Moser Medical UHK Krems als Niederösterreichs Topklub steckt noch wesentlich mehr Poten zial, vor allem, was Sponsoring und Marketing betrifft. Diese Felder sollen von mir zukünftig intensiv beackert und optimal ausgeschöpft werden. Einige dieser Projekte befinden sich schon in der „Pipeline“. Nach dem Feinschliff werden wir damit an die Öffentlichkeit gehen.

Werner, kannst du schon über einige Weichenstellungen im sport lichen Bereich berichten?

Werner Lint: Wir führen jetzt zweimal pro Woche in Zusammenarbeit mit dem IMC ein präventives Training durch, dessen Schwerpunkte der Verletzungsvorbeugung und Verbesserung der Athletik bilden. Mit verletzten Spielern wird dann noch speziell gearbeitet.

Wie will man als blau-gelbe Nummer 1 Talente in Niederösterreich zum UHK holen?

Lint: Wir planen eine Koopera tion mit dem BORGL St. Pölten und einem erfahrenen Teamspieler als Magnet. Neben der schulischen Ausbildung könnten die Youngsters dann zum Training nach Krems per Shuttledienst befördert werden. Das Konzept wird auch von NÖHB-Präsident Johannes Hammer gefördert und könnte noch heuer finalisiert werden.

Wie schaut es mit der Kaderplanung für 2019/20 aus?

Lint: Sollten wir Lucijan Fižuleto nicht halten können, besteht vor allem im linken Rückraum Handlungsbedarf.

Herr Präsident, hast du die WM-Spiele verfolgt?

Für Präsident Bernhard Lackner ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange bei den Erfolgen erreicht. | Bert Bauer

Bernhard Lackner: Mit Begeisterung. Man sah, welchen Aufholbedarf der rot-weiß-rote Handball in sportpolitischer und wirtschaftlicher Hinsicht noch hat. Ich würde mir eine ähnliche Offenheit, wie sie in Krems herrscht, bei allen Klubs wünschen. Fair, aber hart in der Sache, der Respekt vor dem Gegner, das alles hat mich bei den Spielen tief beeindruckt und sollte Vorbildwirkung haben.

Wie beurteilst du die Installierung einer hauptamtlichen Geschäftsleitung?

Lackner: Als unabdinglichen Schritt Richtung Professionalisierung. Unser Verein hat mitgliedermäßig einer Dimension erreicht, wo die organisatorischen Abläufe gebündelt werden müssen und nicht alles auf den Schultern der Ehrenamtlichen abgeladen werden kann.

Deine sportlichen Zielvorstellungen fürs Frühjahr?

Lackner: Wir wollen ja alle immer gewinnen. Ein Titel würde zum 70-Jahr-Jubiläum des Klubs perfekt passen.