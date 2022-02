Jakob Jochmann: „Werde sicher ein paar Tränen vergießen“

NÖN: Ich nehme an, dass die zukünftige Doppelbelastung als Arzt und Spitzenhandballer für deine Entscheidung den Ausschlag gab.

Jakob Jochmann: Der Beruf war dabei nicht das Haupthindernis, aber ich habe das Gefühl, dass ich jenen Anforderungen, die ich als Spieler stets an mich stellte, nicht mehr zu hundert Prozent entsprechen werde können. Das gab schlussendlich den Ausschlag.

Inwieweit hat dich das Umfeld, wie zum Beispiel dein Vater Wolfgang, der selbst in Krems erfolgreich aktiv war, dabei beeinflusst?

Jochmann: Überhaupt nicht. Es hat zwar lange gedauert, bis ich zu diesem Entschluss gekommen bin, aber die Entscheidung lag allein bei mir.

Hauptsächlich berufliche Gründe wären einer Fortsetzung deiner Spielerkarriere vordergründig also nicht im Weg gestanden. Kannst du das näher erklären?

Jochmann: Ich unterziehe mich derzeit einer Fachausbildung zum Hautarzt in der Hietzinger Klinik. Mein Chef Christian Posch, ein ehemaliger HLA-Referee, wäre mir mit der Terminplanung sicherlich entgegengekommen.

Was wird dir in deiner Zeit als UHK-Spieler besonders in Erinnerung bleiben?

Jochmann: Natürlich das Double von 2019 und die Nominierung zu einem Spieler des „Teams of the Season“. Es war einfach eine geile Zeit hier und ich bin sicher, dass bei meinem Abschiedsheimspiel in der Wachau ein paar Tränen bei mir fließen werden.

Wirst du einen endgültigen Schlussstrich unter deine Leidenschaft „Handball“ ziehen?

Jochmann: Sicher nicht. Ein abruptes Ende kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich werde wahrscheinlich wieder in Fünfhaus bei meinem alten Stammverein andocken. Ob ich dort in der Challenge-Liga noch aktiv auflaufe oder eine andere Funktion ausübe, lasse ich noch offen.

Werden deine Kontakte nach Krems weiter bestehen?

Jochmann: Auf jeden Fall. Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken. Der UHK hat mir das Vertrauen geschenkt, als ich von Westwien in die Wachau gewechselt bin. Dadurch konnte ich eine enorme persönliche Entwicklung nehmen und sogar als Teamspieler an Großereignissen teilnehmen. Die Bindung zu Krems wird auch in Zukunft weiter bestehen bleiben. Vielleicht wechsle ich sogar in den UHK-Beirat ... (lächelt dabei vermitzt)

Welche Ziele hast du mit den „Gelb-Roten“ noch heuer?

Jochmann: Wir wollen weiter im Titelrennen bleiben. Mit Thomas Eichinger ist ein super Keeper und Mensch zu uns gestoßen. Auch freue ich mich, dass Kapitän Marko Simek nach seiner Verletzung wieder zurück ist und mich auf meiner Position entlasten kann.