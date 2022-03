Jakob Jochmann: „Will unbedingt noch einen Titel holen“

Der Jungarzt war einmal mehr eine der tragenden Figuren beim hochverdienten Auswärtsremis am Bodensee und wurde nach Spielschluss auch zum MVP (Most-Valuable-Player) seiner Mannschaft gekürt.

In den letzten Monaten seiner aktiven Karriere beim UHK ist der 29-Jährige nach wie vor voll im Saft: „Zum Abschluss will ich mit Krems unbedingt noch einen Titel holen!“ Damit will Jochmann das Minimalziel des Klubs, einen Platz unter den letzten vier, klar übertreffen. Abgesehen vom Titeltraum bietet sich für die Wachauer da noch ein möglicher Cupsieg an, bei dem allerdings im Viertelfinale mit Hard eine große Hürde wartet. „Wir haben den Meister zuletzt in der Heimhalle in die Knie gezwungen. Warum sollen wir das nicht auch im Ländle schaffen“, strotzt der UHK-Spielmacher vor Selbstvertrauen, nachdem am Samstag die Bregenzer gegen sein Team mit dem 28:28 gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen waren.

Auch Trainer Ibish Thaqi ist überzeugt, dass der Cupschlager am 4. März erneut Finalcharakter haben wird: „Die Burschen wissen, was sie draufhaben, und bringen ihr Potenzial jetzt auch auf die Platte. Wir wollen unseren Lauf fortsetzen!“

In der Vorarlberger Landeshauptstadt musste Thaqi wieder auf Standardflügel Matthias Führer verzichten, den erneut Corona erwischt hatte. Sein Vertreter Stephan Wiesbauer zeigte keine Scheu vor den großen Bregenzer Namen und netzte gleich zu Beginn dreimal ein. Danach ließ der Chefcoach Gašper Hrastnik ganz rechts auflaufen. Die Rückraum-rechts-Position nahm Romas Kirveliavičius ein. Thaqi: „Unsere Stärke ist derzeit auch, dass wir mehrere Varianten zur Verfügung haben, die dann auch gut funktionieren.“

Natürlich gab es auch Phasen, in denen das Spiel der Wachauer nicht so gut lief, es zu Passfehlern kam oder in der Offensive ein „Zeitspiel“ drohte. In diesen kritischen Momenten übernahm Jakob Jochmann mehrmals die Verantwortung, fand eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und überraschte diese mit einem ansatzlosen Schlagwurf, der dann den Weg ins Tor fand. Jochmann gibt dabei das Lob gleich an seine Nebenleute weiter: „Mit der Rückkehr von Marko Simek kann ich mir öfter eine Verschnaufpause auf der Bank nehmen und dadurch wieder Kraft schöpfen. Da meine Ausbeute auf dem Scoreboard zuletzt eher mager war, geben mir auch meine acht Treffer gegen Ešegović & Co viel Auftrieb für die nächsten Aufgaben.“

Einen wesentlichen Beitrag zum 28:28-Remis in Bregenz lieferte auch wieder Keeper Thomas Eichberger mit einer Erfolgsquote von fast 34 Prozent gehaltenen Bällen. Ebenfalls erwähnenswert die Performance von Tobias Auß mit fünf Treffern aus fünf Versuchen.