Lukas Nikolic: „Fivers-DNA ist in mir“

NÖN: Kannst du uns kurz deinen handballerischen Werdegang bei den Fivers beschreiben?

Lukas Nikolic: Ich kam über meinen Bruder Matthias zu den Fivers. Der wurde vom Klub in seiner Schule als Talent gescoutet. Dann war es für mich selbstverständlich, dass ich als Neunjähriger beim Klub meines Bruders andockte und danach sämtliche Nachwuchsabteilungen bis zu den beiden Männerteams durchlief.

Dein Bruder war Stammspieler in Margareten, spielt aber jetzt in Leoben. Was hat dich veranlasst, in die Wachau zu wechseln?

Nikolic: Ich wollte etwas Neues ausprobieren, meinen handballerischen Horizont erweitern, einfach neue Impulse in meiner Laufbahn setzen. Meine Fivers-DNA mit Kampfgeist und Siegesille ist nach wie vor in mir.

Dadurch hast du mit dem Pendeln eine zusätzliche Belastung auf dich genommen.

Nikolic: Das ist kein großes Problem, zumal ich mich hier total wohl fühle und viele neue Freunde gewonnen habe. Das Umfeld hier passt perfekt.

Jetzt pendelst du aber auch regelmäßig zwischen UHK-Kampfmannschaft und dem Challenge-Team.

Nikolic: Im Farmteam habe ich als 20-Jähriger bereits eine Führungsrolle inne, in der „Ersten“ bekomme ich von Trainer Ibish Thaqi immer mehr Einsatzzeiten zugesprochen. Ich sehe das als Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber sicher noch Luft nach oben habe.

Du trainierst aber nur mit der HLA-Equipe. Ist das nicht ein Problem?

Nikolic: Ja leider. Im Challenge-Team fehlt uns dadurch ein wenig die Abstimmung. Das hat man auch gegen Hollabrunn gesehen, wo wir zu spät richtig auf Touren gekommen sind.

Wie siehst du die gegenwärtige Entwicklung beim UHK?

Nikolic: Krems beschreitet mit seiner intensiven Nachwuchsarbeit den Erfolgsweg der Fivers, die in dieser Hinsicht zwar noch ein wenig die Nase vorne haben, aber das sollte sich in den nächsten Jahren ändern.

Worauf wird es am Freitag ankommen, dass Krems mit einem Sieg über dein Ex-Team die Tabellenführung in der HLA Meisterliga verteidigt?

Nikolic: Das Um & Auf wird vor allem eine starke Defensive sein, die mit vielen Stopp-Fouls das schnelle Spiel der Wiener erfolgreich unterbricht. Bei Ballverlust gilt es die zweite Welle der Margaretner zu unterbinden. Und wir sollten keinesfalls unsere Leidenschaft in der Kabine vergessen, denn die hat unser Gegner faktisch im Blut.