Thomas Eichberger ist mehr als nur ein Ersatz

Bereits Anfang des Jahres hatte sich Teammanager Werner Lint mit Eichbergers Manager Oskar Spitzer getroffen, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers abzustecken. „Dass der Wechsel dann noch im Jänner so klaglos über die Bühne ging, hat uns selbst alle überrascht“, berichtet Lint über den Ablauf.

Der rot-weiß-rote Teamkeeper der Heim-WM 2020 wird am Freitag in Innsbruck beim Cup-Achtelfinale sein UHK-Debüt feiern. „Ich bin heiß auf meinen Einsatz und freue mich riesig auf die zukünftigen Aufgaben“, lässt der 29-Jährige verlauten, nachdem er zuletzt bei seinem deutschen Zweitligaklub Eisenach ein Reservistendasein gefristet hatte.

In Thüringen war er als Vollprofi unter Vertrag, in der Wachau will sich „Eichi“ neben Handball mit seinem abgeschlossenen Studium für Englisch und Geschichte auch ein berufliches Standbein schaffen.

Der Steirer war in seiner Jugend eigentlich schon ein begnadeter Skiläufer, kam in der Schule als 13-Jähriger erstmals mit Handball in Berührung: „Ich sprang damals kurzfristig als Tormann ein und habe mich dabei offensichtlich sehr gut angestellt.“ Vor seinem Wechsel nach Eisenach spielte Eichberger in Trofaich, bei Bärnbach/ Köflach und in Graz.

Aufsehen erregte er auch stets mit seinen rosaroten Glücksbringer-Socken: „Die wanderten aber in Deutschland vorläufig in eine Schachtel.“ Nach seiner tollen Vorstellung bei der Heim-EM vor zwei Jahren wurde er von Teamchef Aleš Pajovič nicht mehr berücksichtigt. Das wurmt ihn noch heute. Einem Teamcomeback wäre er aber nicht abgeneigt.