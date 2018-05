Diese Challenge ließ sich die ehrgeizige Langstreckensportlerin nicht nehmen: Unter der spanischen Sonne lief Veronika Limberger bei der Ultratrail-Weltmeisterschaft in Castellon, Spanien, als 33. Frau über die Ziellinie.

Dabei wusste die Felserin zuvor nicht, was sie erwarten würde: Bei der Eröffnungsfeier wurde Limberger die große Ehre zuteil, die österreichische Flagge zu tragen. In den darauf folgenden Tagen der Vorbereitung bekam die bevorstehende Herausforderung dann Hand und Fuß: 87 Kilometer und 5.000 Höhenmeter galt es zu bewältigen.

Limberger unterteilte Strecke in Achteln

Doch Limberger, die bereits WM-Erfahrung sammeln konnte, wusste sich mit einer, wie sich später herausstellen würde, guten Taktik zu helfen: Aufgrund der acht Labestationen unterteilte die Läuferin die Strecke in Achteln.

Nach dem Startschuss um sechs Uhr am Morgen konnte Limberger ihr Tempo gut halten, ließ sich vom teils hohen Anfangstempo nicht beirren und konnte schon bald die ersten Konkurrenten überholen.

Die ersten vier Achteln schaffte sie so ohne große Probleme. Richtig spannend wurde es für die Langstreckenmeisterin dann jedoch mit der fünften Etappe. Die Mittagshitze ließ die Trails noch steiler und länger erscheinen. „Vroni, du kannst auch aus einem Einbruch wieder ausbrechen“, sagte sie sich immer wieder vor – und sollte recht behalten! Auf den letzten Kilometern konnte sie nochmals so richtig Gas geben und schaffte es in einer beachtlichen Zeit von 11 Stunden und 39 Minuten ins Ziel.