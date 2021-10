Moser kürt sich zum Weltmeister

Fünf Jahre fieberte Charly Moser auf den alles entscheidenden Tag hin. Am 21. Oktober nahm der 55-Jährige bei der Judo-Veteranen Weltmeisterschaft in Lissabon teil. In der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm setzte sich Moser mit starken Kämpfen durch, im Finale gewann er mit Ippon. Der erfolgreich angesetzte Wurf zum Sieg, ein gelungener Uchi Mata, wurde von den Kommentatoren des Bewerbes mit „Ippon of the day“ bewertet.

„Fünf Jahre harte Vorbereitung mit einigen Verletzungen und Rückschlägen wurden in Lissabon mit dem Veteranen-Weltmeistertitel belohnt. Mein Wille, dies zu schaffen, war mein Motor und Antrieb, bis zu sieben Tage in der Woche zu trainieren. Danke an alle, die mir auf meinem Weg zur Seite standen“, so Moser.