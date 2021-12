Langlaufen: Eischer startet mit Sieg in neue Saison

Elias Eischer vom USC Atomic St. Leonhard feierte in Seefeld beim ersten Rennen des Austria-Cups gleich seinen ersten Sieg. In der Klasse Jugend 1 (Jahrgang 2006 und 2007) erreichte der Höbenbacher nach dem Prolog, in dem alle Starter einzeln starteten, problemlos das Halbfinale, in dem dann die zwölf schnellsten Läufer in zwei Läufen an den Start gingen. Im Semifinale belegte Ei scher den zweiten Rang, wobei er am Ende schon Tempo rausnahm, um im Finale voll angreifen zu können. Im Finallauf setzte er sich gegen die Konkurrenz durch und feierte einen souveränen Sieg.

Tags darauf ging der Skating-Spezialist auch noch beim Klassik-Rennen über 7,5 Kilometer an den Start, wo er den sechsten Platz belegte. Das Resümee des 14-Jährigen: „Die Anspannung vor dem ersten Rennen in der Saison ist immer besonders groß, weil man noch nicht weiß, wie man im Vergleich zu den anderen dasteht. Die tollen Ergebnisse haben mir aber gezeigt, dass die Form passt. Jetzt kann ich mich in Ruhe auf die nächsten Wettkämpfe konzentrieren.“ Erst einmal steht aber Regeneration für den Schüler auf dem Programm. Den nächsten Auftritt hat Eischer im Biathlon in Saalfelden kurz nach Weihnachten.