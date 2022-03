Kampfsport boomt in Krems

Werbung

Leise, still und heimlich ist in den vergangenen acht Jahren in der Steiner Kellergasse ein wichtiger Player im Kremser Vereinsleben herangewachsen. Die Kampfkunst-Akademie Krems (KKA) verfügt mittlerweile über 100 Mitglieder zwischen 6 und 60 Jahren. 30 Prozent davon sind Frauen. Eine geschlechterspezifische Aufteilung gibt es aber nicht. „Die Übergriffe auf Frauen nehmen rapide zu und in mehr als 90 Prozent der Fälle ist der Mann der Aggressor“, erklärt Mike Turk, der die KKA 2014 gemeinsam mit Jürgen Kellner gegründet hat, warum das sinnvoll ist.

Wer glaubt, Kampfsport sei die Freizeitbeschäftigung der Brutalos und „Zornbinkel“, der irrt. „Wir trainieren Selbstverteidigung und schulen keine Schläger“, sagt Turk. Der Familienvater aus Krems ist seit dem Kindesalter in den verschiedensten Kampfsport-Disziplinen unterwegs und machte sich als Leiter von Kursen zur Gewaltprävention einen Namen. Respekt und Disziplin sind die zentralen Werte, die er seinen Schützlingen vermitteln möchte. Darauf zugeschnitten ist das KKA-Fighting-System, eine von Turk selbst entwickelte Methode der Selbstverteidigung, die auf einer exakten Kenntnis der eigenen körperlichen Fähigkeiten basiert.

Rund 20 Kinder und Jugendliche trainieren derzeit in der KKA. Der Fokus liegt auf Spiel, Bewegung und Spaß. Für sie und alle anderen Kampfsport-Interessierten gibt es ab April Brazilian-Jiu-Jitsu-Kurse, ein Verteidigungssystem mit Fokus auf Bodenarbeit.