Bei traumhaften Bedingungen gingen in Tulln die Landesmeisterschaften im Sprint-Triathlon (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) über die Bühne. Natürlich mit dabei: zahlreiche Athleten aus dem Bezirk Krems.

Ihre gute Form der Vorwochen bestätigte Ursula Kirchberger vom Club der Triathleten Grafenegg. Platz fünf in der Gesamtwertung des Sprint-Triathlons brachte ihr den Vizelandesmeistertitel und Gold in der W35. Ein Platz weiter unten auf dem Treppchen in der Altersklasse: Michaela Wolf vom URC Sparkasse Langenlois. Bei den heimischen Herren war wieder einmal auf Andi Kainz Verlass. Das URC-Aushängeschild klassierte sich mit 1:04:42 auf Platz drei der Landesmeisterschaftswertung. Einen Kamptaler Doppelsieg gab es in der M50. Ale xander Frühwirth triumphierte vor Manfred Tischberger.

Fürs Triteam Krems hielt die Familie Schiebl die Fahnen hoch. Jung-Ass Jan eroberte in starken 1:09:30 den zweiten Platz in der Juniorenklasse. Grund zu jubeln hatten auch seine Eltern: Christian landete im Sprint-Triathlon auf Platz drei der M55, Elke Schiebl-van Veen siegte in der W50, ebenso wie Willis Haiderer-Pils in der W60. Auf der olympischen Triathlondistanz war Julia Fedrizzi mit 2:36:36 in der Klasse W24-29 nicht zu biegen.