Wenn kurz vor den Semester ferien die Kremser Oberstufenschulen in der Handelsakademie/Hotelfachschule zum Volleyball-Kremscup zusammentreffen, dann geht es vor allem um eines: Prestige. 14 Mannschaften aus sieben Schulen nahmen in diesem Jahr an dem von Christine Mayer geschaffenen und organisierten Bewerb teil und lieferten sich packende und sportlich hochwertige Duelle.

Besonders eng ging es in der Königskategorie, dem Mixed-Bewerb, zu. Weil drei Mannschaften punktegleich waren, musste in einer Gruppe sogar ein Spiel eingeschoben werden, bei dem die Mannschaft des BORG aus den Medaillenrängen fiel. Schlussendlich setzte sich das Piaristengymnasium, das mit einer Unterbrechung 2018 schon in den Jahren zuvor ein Dauer ticket auf den Sieg gebucht hatte, im Finale gegen die Gastgeber-Auswahl der HLF durch.

Im Mädchenbewerb gelang der HLF mit dem Triumph vor den Piaristen die Revanche. Den dritten unterschiedlichen Sieger im dritten Bewerb gab es bei den Burschen. Gegen die mit einem Bundesliga-Spieler verstärkte Höhere Technische Lehranstalt bissen sich die anderen Teams die Zähne aus.

„Im Mittelpunkt standen aber nicht die Pokale, sondern der Sport und der Spaß am Spielen“, resümierte Mayer ein gelungenes Turnier.