Trendbrecher Bezirk Krems: Warum Volleyball floriert

Werbung

Die Atmosphäre ist ungezwungen. Geht ein Punkt verloren, klatschen die Spieler untereinander ab, Viele haben ein Lächeln auf den Lippen. Verbissene Mimik, Feindseligkeiten gegenüber den Akteuren auf der anderen Platzhälfte oder gar Diskussionen in den eigenen Reihen - Fehlanzeige. Jene negativen Schwingungen, die am Fußballplatz auch im Amateurbereich oft bis auf die Tribünen überschwappen, sind im Volleyball nicht spürbar.

Am vergangenen Samstag trafen sich die Vertreter der „W4plus“-Mixed-Liga zur Finalrunde in Langenlois. Für den Volleyballclub Droß ist der vor einigen Jahren eingeschlafene und nun wieder aufgepäppelte Bewerb auf fortgeschrittenem Hobbyniveau ein Schaulaufen. Zu stark ist die Mannschaft rund um den ehemaligen Bundesligaspieler Christian Hörhan für die fünf anderen Teams, die aus Krems, Gföhl, Gars am Kamp und Brunn an der Wild angereist sind. Obwohl auf der Gegenseite vier Männer und nur zwei Frauen auf dem Platz stehen - das Regularium der Mixed-Liga sieht eigentlich Geschlechteräquivalenz vor -, fährt Droß im letzten Spiel des von Oktober bis März laufenden Bewerbs gegen die Formation „Kremser Sixpack“ einen nie gefährdeten 3:0-Sieg ein. Im April geht es nun in einem Grande Finale um die Mixed-Landeskrone.

In Droß ist parallel zur arrivierten „Volleyball-Stadt“ Krems ein Leuchtfeuer des Rückschlagspiels im Bezirk entstanden. Der 2017 gegründete Verein, dem Christoph Kitzler als Obmann vorsteht, zählt inzwischen 115 Mitglieder, ist dank zahlreicher Veranstaltungen in der Gemeinde etabliert, wie es selten im Randsportbereich der Fall ist, und verfügt sogar über eine eigene Nachwuchsabteilung. „Erst vor Kurzem sind drei Spieler aus unserer U15 in den Bundeskader einberufen worden“, erzählt Hörhan, der auch als Sportlicher Leiter agiert, stolz. Dank des zu erwartbaren „Nachschubs“ aus der talentierten Nachwuchsabteilung soll es in absehbarer Zeit auch gelingen, eine eigene Herrenmannschaft aufzustellen.

Das Problem mit der digitalen Welt

Was im Bezirk Krems und insbesondere Droß seit einigen Jahren floriert, läuft auf übergeordneter Ebene völlig konträr ab. „Der Breitensport Volleyball wird seit einiger Zeit immer weniger“, weiß Hörhan. Wie auch seitens vieler Vertreter aus anderen Sportarten inflationär zu hören ist, wird es schwieriger, junge Menschen für regelmäßige Trainings und Spiele im Rahmen eines aktiven Vereinslebens zu gewinnen. Instagram, Snapchat, TikTok: Zu viele Ablenkungen im digitalen Raum machen den Funktionären das Leben schwer.

Warum es in Droß trotzdem funktioniert? „Wir haben ein paar extrem engagierte Leute und sind in der Öffentlichkeit sehr präsent. Generell geht es bei uns nicht nur um den Sport, sondern auch ums Gesellschaftliche“, sagt Hörhan. Hinzu kommen die Schlagworte 100 Prozent Ehrenamt. Niemand bekommt für sein Mitwirken im Verein Geld. „Das ist das Wertvolle. Ich glaube, dass Geld den Hobbysport ruiniert. Bei uns gibt es keinen Neid.“ Die Leidenschaft für seinen Sport fesselt Hörhan seit einer gefühlten Ewigkeit. Mit 44 Jahren hat er nichts von seiner ursprünglichen Faszination für das Hochgeschwindigkeits-Ballspiel verloren. „Es gibt für mich keinen besseren Mannschaftssport. Im Volleyball gibt es keine Ronaldo-Typen. Alleine kannst du nichts machen.“

Kameradschaft, Freundschaft, Offenheit: Diese Dinge sind es auch, die Sabine Weixelbraun-Ellinger, die erst vergleichsweise spät mit dem Sport begann, an Volleyball begeistern: „Es gibt keine Diskriminierung, egal welcher Herkunft man ist und egal, ob man alt oder jung ist“, sagt die Obfrau der „Volley Dragons“ aus Krems, wo die Wurzeln des Ganzjahressports im Bezirk liegen. Bereits 1983 existierte hier eine Sektion Volleyball der Sportunion, damals als reine Hobbygruppe. Heute gibt es in Krems rund 160 aktive Spieler, der Großteil davon unter dem Dach der „X-Volleys“.