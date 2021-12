Von Lawine verschüttet: Trauer um Rene Hofer

Am zweiten Adventwochen ende stand die Motocross-Szene unter Schock. Der 19-jährige KTM-Werksfahrer und Athlet des MSC Imbach, Rene Hofer, wurde am Samstagnachmittag auf der Lackenspitze (2.459 Meter) bei Tweng im Salzburger Lungau von einer Lawine verschüttet und kam dabei ums Leben.

Hofer war in einer Gruppe von insgesamt elf Skitourengehern unterwegs. Beim Aufstieg der Gruppe ging ein großes Schneebrett mit 200 Metern Breite und 500 Metern Länge ab und riss acht der elf Tourengeher mit. Drei junge Oberösterreicher, darunter Hofer, wurden von den Schneemengen verschüttet und lagen bis zu 4,5 Meter tief unter dem Schnee. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Bergrettung alarmiert, sie löste Bezirksalarm aus. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte aus Bergrettung, Polizei, Rotes Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Laut Bergrettung erfordert die Skitour zur Lackenspitze stabile Verhältnisse. In dem Gebiet galt am Samstagnachmittag Lawinenwarnstufe 3, welche erhebliche Gefahr bedeutet.

Der erst 19-jährige Hofer galt als das hoffnungsvollste Motocross-Talent Österreichs. Viele ehemalige Profis aus dem Motorsport prophezeiten ihm eine erfolgreiche Zukunft. Schon mit dreieinhalb Jahren saß Hofer das erste Mal auf einer Motocrossmaschine, mit sechs Jahren krönte er sich zum jüngsten MX-Austria- und NÖ-West-Cup-Sieger in der 50-Kubikzentimeter-Klasse. Zu den größten Erfolgen Hofers zählen unter anderem der Junioren-Weltmeistertitel in der 85-Kubikzentimeter-Klasse im Jahr 2016. Im vergangenen Jahr debütierte der Oberösterreicher in der MX2-WM als KTM-Werksfahrer. Heuer gelang Hofer in Pietramurata sogar der erste MX2-Grand-Prix-Sieg und damit der endgültige sportliche Durchbruch in seiner noch jungen Karriere.

Der MSC Imbach trauert um sein Aushängeschild, aber auch um einen großartigen Menschen: „Er war einer der beliebtesten Fahrer im Motocrosszirkus, egal ob privat oder im Fahrerlager. Er war immer mit einem Lächeln anzutreffen und stets freundlich zu allen. Er wird in unseren Herzen weiterleben und unvergessen bleiben“, teilt MSC-Pressebeauftragter Roman Grötz mit.