„Wir wollen ins Finale!“ Trainer Ibish Thaqi, der einst selbst das Fivers-Dress trug, will nun mit dem UHK Geschichte schreiben und den ersten Titel für „Rot-Gelb“ in der „Handball-Neuzeit“ einfahren. „Uns muss bewusst sein, dass wir gegen den amtierenden Meister antreten, aber meine Jungs sind voll fokussiert und haben in dieser Saison gegen Ziura & Co eine weiße Weste!“ Die NÖN vergleicht die verschiedenen Positionen und die Ausgangssituation der beiden Teams und versucht, diese zu bewerten.

TORLEUTE

Das Gesamtpaket mit Shejbal, Musel und Deifl spricht hier für die Wachauer, obwohl beim Erzrivalen mit Wolfgang Filzwieser der frühere „Hexer von Krems“ zwischen den Pfosten steht.

NÖN-Tipp: Krems - Fivers 1:0

FLÜGELSPIELER

Herbert Jonas und David Brandfellner zählen nicht mehr zu den Jüngsten, hinter den beiden drängt sich niemand so richtig auf. Die UHK-Flügelzange, bestückt mit David Nigg, Lenny Schafler, Gunnar Prokop und Tobias Auss, ist dagegen Herzstück des Wachauer Erfolgsruns.

NÖN-Tipp: Krems - Fivers 2:0

KREISLÄUFER

Auf dieser Position sind die Moser-Boys mit Fabian Posch gegenüber Tobias Wagner klar im Vorteil. Wermutstropfen: Kenan Hasecic steht Thaqi nach seinem Mittelfußknochenbruch nicht zur Verfügung. Der Schachzug mit dem Walzer-Comeback im Meisterschaftsfinish erwies sich somit als besonderer Glücksgriff.

NÖN-Tip: Krems - Fivers 3:0.

SPIELMACHER

Jakob Jochmann und der wieder genesene Marko Simek gelten als geniale Einfädler. Auf der Gegenseite hat Fivers-Coach Peter Eckl mit Vitas Ziura und dem hochtalentierten Lukas Hutecek ebenfalls zwei Asse im Ärmel, die Spiele entscheiden können.

NÖN-Tipp: Krems - Fivers 3:1

RÜCKRAUM

Die Fivers-Kanone heißt Doruk Pehlivan, auf den die Kremser Defensive besonders Acht geben sollte. Mit dem sprunggewaltigen Lucijan Fižuleto und Thomas Kandolf verfügen die Wachauer über zwei Rückraum-Spieler, die alle Abwehrspieler und Torleute der Liga zur Verzweiflung bringen können.

NÖN-Tipp: Krems - Fivers 4:2 .

STATISTIK

Die K.o.-Duelle haben in der Vergangenheit stets die Fivers für sich entschieden, Krems gelang es aber im Grunddurchgang, den Erzrivalen sogar in der Hollgasse in die Schranken zu weisen.

NÖN-Tipp: Krems - Fivers 5:3.