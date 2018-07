Ideales Wetter, tolle Stimmung und motivierte Sportler – die Jubiläumsauflage der Wachauer Radtage boten alles, was es für ein rundum gelungenes Sportevent braucht. Über 2.000 Starter lockte die Veranstaltung in der unvergleichlichen Umgebung heuer an. Unter ihnen auch zahlreiche Sportler aus dem Bezirk Krems, die sich zum 20. Geburtstag der Wachauer Radtage besonders teuer verkauften.

Harrer bezwang Snowboard-Ass Karl

Besonders gelegen ist den heimischen Radlern die 50 Kilometer lange „Wachauer Genuss Radtour“. Nach einem vierten Platz im Vorjahr mit nur zwei Sekunden Rückstand auf den Gewinner machte es der Mauterner Michael Harrer (RSC Krems) heuer besser und sicherte sich in eindrucksvoller Manier den Sieg bei den Herren. Prominenter Stockerl-Nachbar Harrers: Snowboard-Ass Benjamin Karl, der seit Jahren an den Wachauer Radtagen teilnimmt. Einen starken fünften Platz fuhr Lukas Polz vom VRC Langenlois ein, sein Rückstand auf Harrer betrug aber schon knappe vier Minuten. Auch bei den Damen ging der Sieg bei der kürzesten Strecke der Wachauer Radtage in den Bezirk Krems. Ursula Kirchberger vom Club der Triathleten Grafenegg hatte nach 1:29,10 Stunden im Zielsprint mit Sabine Trattler die Nase vorne.

85 Kilometer fest in Waldviertler Hand

Eine klare Waldviertler Angelegenheit war der „Raiffeisen Power Radmarathon“. Trotz einer Streckenlänge von 85 Kilometern kam es zu einem Finale, das an Spannung nicht zu überbieten war. Im Zielsprint zwischen dem Rastenfelder Paul Robl und Markus Stocklasser (beide RC Raiba Kosmopoliten Zwettl) brachte selbst die auf eine Zehntelsekunde genaue Zeitmessung keine Entscheidung, die Vereinskollegen mussten sich den Sieg teilen. Ähnlich eng ging es auch bei den Damen her. Die Grazerin Bianca Bischof holte sich schließlich mit zwei Sekunden Vorsprung auf Nadine Sieberer (RV-Kufstein) den ersten Platz. Melanie Friedl vom Club der Triathleten Grafenegg fuhr auf Rang 17.

Königsdisziplin ging an Vorjahressiebten

Die Königsdisziplin, der 150 Kilometer lange „Krone Champions Radmarathon“ mit Fahrt über den Jauerling, ging in 4:14,43 Stunden an Dominik Schickmair (RC Stadt Haag), der im Vorjahr schon mit einem starken siebten Platz aufzeigte. Platz zwei holte sich mit deutlichem Rückstand auf Schickmair der Wiener Philipp Schwarzl vor Christoph Schatzmann (PBIKE.AT – Racing Team). Als bester heimischer Biker absolvierte Werner Bamberger (URC Sparkasse Renner Langenlois) den Radmarathon. Der Rossatzer kam mit 27 Minuten Rückstand auf Platz eins als 24. Ins Ziel. Den Sieg bei den Damen schnappte sich Agnes Kittel aus Wien. Die Zweitplatzierte Nikola Corbova kam mit über fünf Minuten Rückstand ins Ziel.

Altprofi-Auflauf bei Legendentour

Schon einen Tag vor den drei Bewerben kam es heuer erstmals zur „Wiesbauer Legendstour“, bei der sich die Radlegenden Francesco Moser, Didi Thurau, Tony Rominger und Johan Museeuw in die Sattel schwangen. Gemeinsam mit über 200 anderen Teilnehmern rollten sie 50 Kilometer genüsslich durch das Weltkulturerbe. Kleiner Stimmungsdämpfer: Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll kam bei der Ausfahrt zu Sturz und erlitt Prellungen und Abschürfungen. Der 71-Jährige musste mit der Rettung ins Krankenhaus Krems gebracht werden. Radtage-Mastermind Hans Holzer möchte die „Legendstour“ in den kommenden Jahren etablieren. Künftig sollen die Teilnehmer auf historischen Rennrädern in stilechten Retro-Trikots unterwegs sein. „Als Inspiration dafür fungiert die renommierte Radveranstaltung „L`Eroica“ in der Toskana, die jährlich tausende Radsportbegeisterte anlockt“, erzählt Holzer.

Begeistert von der Jubiläumsauflage des Radsport-Events der Extraklasse zeigte sich auch Sportlandesrätin Petra Bohuslav: „Radfahren ist der beliebteste Sport in Niederösterreich. Über die Hälfte der Bevölkerung ist regelmäßig auf dem Rad unterwegs. Deswegen freut es mich, dass so eine großartige Veranstaltung, wie die Wachauer Radtage, heuer bereits zum 20. Mal stattgefunden haben.“

Über 100 Sicherheitskräfte im Einsatz

Bestens versorgt wurden neben den Teilnehmern, zu deren Schutz 16 Begleitmotorräder, drei Begleitfahrzeuge der Polizei, 60 Polizeibeamte auf der Strecke, 25 freiwillige Helfer der Feuerwehren, 30 Sicherheitskräfte und 12 Motorräder einer privaten Motorradstaffel vom Veranstalter und das Rote Kreuz mit vier Rettungsfahrzeugen, einem Notarztteam und einem Hubschrauber im Einsatz waren, auch die unzähligen Besucher im Start- und Zielbereich in Mautern. DJ-Musik und kulinarische Schmankerl sowie die Live-Bilder von der Strecke sorgten für beste Stimmung.

Nächstes Jahr finden die Wachauer Radtage am 13. Und 14. Juli statt.