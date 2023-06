GKL-Ladys müssen zurück in die Landesliga

Die pfeilschnelle Hannah Rudischer tobte sich im zweiten WHA-Challenge-Aufstiegsspiel gegen die SG Gleisdorf/Weiz mit acht Treffern aus. Nach der Niederlage in Wien gegen WAT Atzgersdorf II hatte der Sieg aber nur noch statistischen Wert. In der nächsten Saison wollen sich die GKL-Ladys in die zweithöchste österreichische Spielklasse zurückkämpfen.

Foto: Billy Edelbauer