Gewichtheberin Sarah Fischer verbessert Österreichischen Rekord

Dass es in Kolumbien nicht um die Medaillenränge für sie gehen würde, war Sarah Fischer ob der deutlich schwereren Konkurrenz in der Gewichtsklasse über 87 kg klar. Zur Einordnung: Das „Superschwergewicht“ Li Wenwen aus China siegte mit einer Zweikampfleistung von 311 kg, die Österreicherin, mit 92 kg die leichteste Teilnehmerin, brachte 238 kg auf die Platte und landete auf Platz 14.

Viel wichtiger als das Endergebnis war für Fischer der neue Österreichische Rekord, den sie im Reißen aufstellte. Nach 99 kg und 103 kg in den ersten beiden Versuchen meisterte die Rohrendorferin trotz körperlicher Probleme beim Aufwärmen auch die neue Bestmarke von 106 kg. Eine bemerkenswerte Leistung, liegt Kolumbiens Hauptstadt Bogota doch auf 2.640 Metern Seehöhe, womit viele Konkurrentinnen erheblich zu kämpfen hatten. Beim Stoßen stellte Fischer mit dem zweiten Versuch auf 132 kg, für die Rekordlast von 136 kg fehlte an diesem Tag die Power.

Vater und Trainer Ewald Fischer resümierte dennoch hoch zufrieden: „Ich bin so stolz auf Sarah, erstens über den Rekord im Reißen und die Internationale Zweikampfbestmarke von 238 kg.“ Die 22-jährige Ausnahmeathletin blickt nach dem letzten Großereignis in diesem Jahr positiv zurück: „Obwohl 2022 sehr lang war, kann man abschließend sagen, dass ich bei jedem Wettkampf abgeliefert habe.“ Fischer holte zuletzt bei der U23-Europameisterschaft in Albanien drei Goldmedaillen, bei der EM in der Allgemeinen Klasse im Juni drei Bronzene.