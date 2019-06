Niederösterreichs Nachwuchssportler durften sich 2018 über ein sehr erfolgreiches Jahr freuen. Hunderte von ihnen wurden nun von Sportlandesrätin Petra Bohuslav in der Arena Nova in Wiener Neustadt für ihre Leistungen ausgezeichnet. Unter den „Young Champions“ waren auch viele Athleten aus Krems, die Nachwuchsmeisterschaften für sich entscheiden konnten.

Die Vize-Europameisterin im Gewichtheben, die Rohrendor ferin Sarah Fischer, durfte sich ebenso über eine Medaille freuen wie Laura Summer vom Judoklub Krems, die im Vorjahr österreichische Meisterin in der U16 wurde. Die Schülerin des Sportleistungszentrums in St. Pölten ist eine der großen blau-gelben Zukunftshoffnungen in ihrer Sportart. Die Grundlage für ihre bisherigen Erfolge: hartes Training. Acht bis neun Trainingseinheiten pro Woche sind Normalität. Besonders zahlreich vertreten waren die Athletinnen der Union Sportakrobatik Krems, die 2018 in vielen Kategorien nicht zu biegen waren.

Bohuslav zeigte sich von den tollen Erfolgen beeindruckt: „Ganz Niederösterreich ist auf unseren Sportnachwuchs stolz! Mit harter Arbeit und einem engagierten Umfeld haben unsere Nachwuchsathleten begonnen, ihre Erfolgsgeschichten zu schreiben, und ich bin überzeugt, dass diese noch den einen oder anderen Höhepunkt zu bieten haben. Ich freue mich, in Zukunft von ihnen zu hören.“