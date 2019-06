In Engelhartszell/OÖ fanden die 42. offenen österreichischen Meisterschaften im Zillenfahren statt. Aus der Kremser Gegend gingen dabei zwei Vereine an den Start. Der ÖAMTC-Zweigverein Krems schloss sich erst im April dem österreichischen Zillensportverband ÖZSV an.

Insgesamt 29 Athleten gingen für den Verein in verschiedenen Altersklassen an den Start. Auf einem 800 Meter langen Parcours bewiesen die Sportler im Zweier und Einer ihr Können. Bei den Damen holten sich Liesbeth Gröger und Roswith Embacher den Staatsmeistertitel — Embacher erreichte im Einzel außerdem den zweiten Platz. Die Herren waren ebenfalls erfolgreich: Gerhard Ebner siegte in seiner Altersklasse und holte sich zusätzlich mit Franz Kostler den zweiten Platz in der Allgemeinen Klasse im Zweier.

Im Jugend-Zweier und im Junioren- Zweier gab es jeweils einen ersten und einen dritten Platz. Die Mannschaftsbewerbe in den Klassen Jugend und Herren waren gekrönt mit Silber und Bronze. Vom Union-Zillensportverein Wachau konnte sich Jonas Reiter in der Klasse Jugend behaupten, er kletterte ganz nach oben aufs Siegertreppchen.