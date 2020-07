Kräftige Lebenszeichen gibt es von der aufstrebenden, erst 2019 gegründeten Sektion Zillenfahren des ÖAMTC ZV Krems. Bereits über 60 Aktive zwischen 7 und 77 Jahren gehen von der Basis am Hundsheimer Sporn bei Stromkilometer 2004,7 diesem Sport nach. Darunter sind auch rund 20 Damen und ebenso viele Jugendliche. Sektionsleiter Roland Graf selbstbewusst: „Zillenfahren ist nicht nur etwas für Feuerwehrleute!“

Als Sportlichen Leiter hat man den mehrfachen Staatsmeister Peter Höchtl an Bord, als Trainer fungiert Max Reiter.

Wegen der Coronakrise wurden heuer sämtliche Veranstaltungen der Feuerwehren abgesagt – einige der 20 Mitgliedsvereine im Österreichischen Zillensportverband werden aber Bewerbe veranstalten. Seit Mai schon trainieren deshalb die Mitglieder des heimischen Vereins für die von Peter Höchtl so benannte „1. Wachauer Sma ragd tro phy“, die am Samstag, 12. September, in Hundsheim stattfinden wird. Gewertet wird in den Klassen Schüler, Jugend, Junioren, Damen, Altersklasse und Allgemeine Klasse im Einer und Zweier. Eine Voranmeldung für Interessierte ist bis 15. August per Mail an info@zille-wachau.at möglich. Feuerwehr-Kollegen sind gerne gesehen.

Wer einmal mit dem Zillensport – er wird derzeit in Österreich von rund 5.000 Sportlern ausgeübt – in Kontakt kommen möchte, hat jeden Dienstag und Donnerstag ab 17 Uhr zum Schnuppern Gelegenheit. Einfach hingehen, schauen und probieren … www.zille-wachau.at