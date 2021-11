Laufen: Schiebl sorgt für neuen Streckenrekord

Am vergangenen Wochenende ging die dritte Auflage der Laufveranstaltung „Sturm auf die Warte“ in Zöbing über die Bühne. Die Teilnehmer starteten in der Zöbinger Kellergasse, Ziel war die Aussichtswarte am Heiligenstein in Zöbing. Zwischen Start und Ziel lagen 1,7 Kilometer und 130 Höhenmeter, die die Teilnehmer absolvieren mussten.

Bei herrlichem Herbstwetter wurde den Teilnehmern ein wunderschönes Panorama geboten, während sie durch die Langenloiser Weingärten liefen. Auf den letzten 20 Höhen metern, die es in sich haben, hieß es für die meisten Sportler nur noch: Durchhalten, gehen, laufen gehen.

Schiebl mit Streckenrekord bei Start-Ziel-Sieg

Jan Schiebl feierte am Ende einen Start-Ziel-Sieg. Auf dem ersten Kilometer konnte sich Schiebl von seinen Verfolgern Philipp Gintenstorfer (ULC Langenlois) und Alexander Rauscher (URC Sparkasse Langenlois) absetzen und die 130 Höhenmeter ohne Gehen in 7:39,5 Minuten absolvieren. Mit dieser Zeit verbesserte Schiebl den bisherigen Streckenrekord von Wolfgang Hiller aus 2019 mit über zehn Sekunden. Bei den Damen gewann Katharina Rauscher vom URC Sparkasse Langenlois mit einer Zeit von 10:15,7 Minuten.

Neben dem Streckenrekord wurde auch noch ein anderer Rekord gebrochen. Mit 64 Finishern wurde bei der dritten Auflage des „Sturms auf die Warte“ auch ein neuer Teilnehmerrekord erzielt.