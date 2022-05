Premiere: Erstes Judo-Turnier in St. Pölten

Werbung

Jahrelanger Wunsch

Seit vielen Jahren besteht bei den St. Pöltner Judoka der Wunsch, im Heimatort ein Judo-Turnier abzuhalten. Bereits vor 20 Jahren schwärmte schon der damalige Obmann der Union Judo Mifune St. Pölten, Manfred Zeller, selber ein Turnier auszurichten. Die Anforderungen an eine solche Veranstaltung sind aber groß. So muss z.B die Kampffläche eine gewisse Größe mit Sicherheitsrand und entsprechendem Abstand zu den Hallenwänden aufweisen. Die Miete geeigneter Sport- oder Veranstaltungsräume ist teuer und die leistbaren Schulturnsäle bleiben an Wochenenden für Vereine leider verschlossen.

Premiere im kleinem Format

Mit der Shinzen Shiai -eine Art Landesliga für Breitensportler- war es den St. Pöltnern endlich möglich ihr erstes Heimturnier auszutragen. Dieses fand in den Räumlichkeiten der SPORTUNION St. Pölten statt. Die Heimmannschaft WiMiKa Senshi besteht aus Judoka aus St. Pölten und Wieselburg. Als Gegner reiste Lynx an, eine Kampfgemeinschaft der Vereine Stockerau und Bad Pirawarth.

6:2 für WiMiKa Senshi

Sensationell war wieder einmal die Leistung der Erwachsenen-Mannschaft der WiMiKa Senshi. In der ersten Runde der Heimbegegnung gewannen sie mit 3:2 gegen Lynx. Ähnlich gut sieht das Ergebnis der zweiten Runde mit 3:1 aus.

Das Team fiebert nun nach diesem weiteren Erfolg auf die in zwei Wochen stattfindende letzte Begegnung dieser Saison hin. Bei dieser werden dann neben der Erwachsenen-Mannschaft auch wieder die Kids ihr Bestes geben.