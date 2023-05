STOCKSPORT: WeinLand-Meisterschaft 2022/2023 Finale B

STOCKSPORT:Das Finale B der WeinLand-Meisterschaft (WLM) 2022/2023 findet auf der Stocksportanlage Stockerau am Freitag, 12.5.2023 - 18:00 Uhr statt.

Die qualifizierten fünf Mannschaften werden um den Aufstieg in das A-Finale deren Begegnungen austragen.

Der 1.+2. des B-Finale steigen in das A-Finale, welches am Sonntag, 4.6.2023 auf der Stocksportanlage in Zellerndorf gespielt wird, auf.

Startliste der teilnehmenden Mannschaften beim B-Finale in Stockerau:

1. USC Sierndorf 2

2. PVÖ-younion Stockerau

3. ESV Breitenwaida 2

4. SV Sonnberg

5. ESV ASKÖ Gerasdorf

Zuschauer sind herzlichst willkommen!