SG St. Veit/Hainfeld konnte daheim nicht glänzen

Die Damen der SG Schwab Küchen-Tischlerei St. Veit/Hainfeld kamen letztes Wochenende in den Genuss, die Heimspiele der Meisterschaftsspiele der Runden 4, 5 und 6 (Sammelrunden) in der Schule Hainfeld abzuhalten. Zwölf Teams aus ganz Österreich kämpften um Punkte, Sätze und Spiele. Und Hainfelds ASKÖ-Tischtennis-Sektionsleiter Johann Scheibenreiter schaffte es mit seinem Team wie schon letztes Jahr, dass es zu einem reibungslosen Ablauf kam.

Am Samstag stand die Heimpartie gegen die Mannschaft Ossiacher See Bodensdorf 2 am Plan, danach hieß ab 16 Uhr der Gegner TTC Raiba Kirchbichl. In ihrem ersten Spiel an diesem Tag lief aber bei allen drei SGVH-Damen nichts wie erhofft. „Ein Faktor war sicher auch, dass die Gegnerinnen sehr stark aufgestellt waren“, erklärt Pressesprecher Harry Kurzböck. Sandra Fuchs verlor ihre Einzel gegen Julia Suppnig (1:3) und Irene Burian (2:3). Die Pressbaumerin in Diensten der Kärntnerinnen spielte dabei ihre ganze Routine aus.

Sophia Kellermann erging es fast ähnlich – 1:3-Niederlage gegen Suppnig und 2:3-Niederlage gegen die Slowakin Katja Tomazic. Und auch Sylvia Fuchs konnte ausgerechnet vor Heimpublikum nichts gegen die Kärntnerinnen ausrichten. Sie unterlag 1:3 gegen Tomazic und gegen Burian gewann sie keinen Satz. SGVH musste daher gegen die Viertplatzierten Kärntnerinnen eine klare 0:6-Niederlage einstecken.

Drei Stunden später bekamen es die Heimischen mit dem TTC Raiba Kirchbichl zu tun. Diese Meisterschaftsbegegnung ging klar an die Gölsentalerinnen. Bei den Tirolerinnen waren nur zwei Damen anwesend, weil ihre Kolleginnen nicht antreten konnten. Sandra Fuchs blieb gegen die U-23-Spielerinnen Teresa Oppelz (3:2) und Selina Leitner (3:1) erfolgreich.

Sophia Kellermann steuerte einen Sieg bei, mit 3:1 Sieg behielt sie gegen Leitner die Oberhand. Sylvia Fuchs kämpfte wie immer beherzt, doch gegen die zu starke Oppelz gelang ihr kein Satzgewinn. Durch die zusätzlich gewonnenen zwei w.o.-Partien kam man letztlich zu einem klaren 5:1-Erfolg.

Am Sonntagvormittag stand noch eine Begegnung am Spielplan. Zu Gast waren die Damen von der SU Sparkasse Kufstein 2 und auch dieses Team war nur zu zweit nach Hainfeld angereist. Doch die Gölsentalerinnen konnten keinen Profit daraus schlagen, weil beide Ungarinnen Györgyi Bene (Ranglisten-Dritte) und Renata Pengö-Mura (4.) ihre Stärke voll ausspielten. Sandra Fuchs schaffte es zwar, Pengö-Mura mit 3:1 zu bezwingen, Bene hatte dann aber im Entscheidungssatz gegen sie die Nase vorn. Sylvia Fuchs unterlag Bene genau so klar wie Sophia Kellermann gegen Renata Pengö-Mura, nämlich mit 0:3. Im Doppel machten dann die Kufsteinerinnen alles klar — 3:4-Heimniederlage für die SGVH1!

Fünf Meisterschaftsrunden sind bis April noch zu spielen. Zurzeit liegen die Füchsinnen und Co. am siebenten Tabellenrang unter zwölf Teams.