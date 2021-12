SG St. Veit/Hainfeld: Auf die alten Stärken war wieder Verlass

Zur Freude des Gölsentaler Bundesligateams konnte am Wochenende wieder einmal zu Hause gespielt werden, Corona bedingt aber natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Nichtsdestotrotz haben wir uns alle gefreut, wieder Gastgeber sein zu dürfen“, sagt Pressesprecher Harry Kurzböck.

Kranabitl gegen seinen Ex-Trainer

Besonders emotional war die Begegnung am Samstag gegen TTC Raiffeisen Kuchl 2 für Bernhard Kranabitl. Die Nummer Eins der SG St. Veit/Hainfeld freute sich nämlich, auf das Team zu treffen, bei dem er als Kind das Tischtennisspielen erlernt hatte. Und sein damaliger Trainer Attila Halmai stand ihm sogar an der Platte gegenüber!

„Uns verbindet eine langjährige Freundschaft“, erklärt Kranabitl. Bei den letzten beiden Begegnungen hatte er aber keine „Gnade“ gekannt und jeweils gewonnen. Doch dieses Mal gab es für Kranabitl und auch seine Mitstreiter kein Vorbeikommen am sicher spielenden Ungarn. Kranabitl und Philip Schwab unterlagen 0:3, Thomas Coufal schaffte es zwar in den fünften Satz, doch auch er hatte dann das Nachsehen.

Also mussten Siege über die zwei anderen Salzburger her. „Schwab zeigte eine tolle Leistung“, lobt Kurzböck. Gegen Lorenz Seidl gewann er 3:1 und noch beeindruckender war seine Partie gegen U-19-Talent Jan Nemeth, dem er keinen Satz ließ. Kranabitl und Coufal verloren zwar gegen Nemeth jeweils 1:3, punkteten aber ebenso mit 3:0 gegen Seidl. Mit 4:5-Rückstand aus Sicht der SGVH1 ging es ins entscheidende Doppel. Und da sind bekanntlich Kranabitl/Coufal eine Klasse für sich, was sie auch gegen Halmai/Nemeth unter Beweis gestellt haben. Voll konzentriert zeigten sie beim 3:0 tolle Punkte — Remis gerettet!

Parade-Doppel sorgt für die Entscheidung

Im letzten Spiel des Jahres empfing die SGVH1 dann noch am Sonntag MUKI Ebensee. Mit nur einen Punkt Vorsprung in der Tabelle gingen die Gölsentaler ins Rennen. Doch Kranabitl und Coufal konnten zwei ihrer drei Matches gewinnen. Beide blieben mit einem 3:0 über den jungen Tobias Tischberger beziehungsweise einem 3:0 (Kranabitl) und 3:1 (Coudal) über Lukas Stüger erfolgreich.

Auch Philip Schwab konnte mit 3:0 Stüger in die Schranken weisen. Bei seiner Niederlage gegen Tischberger ging es aber spannend zu. Nachdem es 2:2 in Sätzen gestanden hatte, verlor Schwab Satz fünf mit 9:11.

Mann des Tages war der Tscheche Ivan Karabec. Der Ranglisten-Vierte, der in 32 Partien nur vier Niederlagen bezog, gewann alle Spiele für Ebensee, gab nur einenSatz gegen Kranabitl ab. Somit stand es nach den Einzeln 5:4 für die Gölsentaler und das Doppel musste wieder entscheiden.

„Kranabitl und Coufal spielen schon viele Jahre unsere Doppel miteinander und verstehen sich an der Platte blind“, waren Kurzböck und der Rest des anwesenden Funktionärsteams daher optimistisch gestimmt. Und sie wurden nicht enttäuscht, auch diesmal waren die zwei eine Klasse für sich! „Obwohl Karabec alles unternahm, um das Spiel an sich zu ziehen, haben Kranabitl/Coufal mit 11:7, 11:4, 11:7 den Sack zugemacht“, schildert Kurzböck.

Durch den tollen 6:4-Heimerfolg steht man am sechsten Tabellenrang, Übelbach/Don Bosco und auch Pottenbrunn haben aber zwei Spiele weniger. „Sie werden ziemlich sicher noch an uns vorbeiziehen“, ist Sektionsleiter Walter Windischberger Realist.

So oder so geht das Team mit einem Mittelfeldfeldplatz in die verdiente „Winterpause“. Die nächsten Meisterschaftsrunden sind für Ende Jänner auswärts gegen Alt-Erlaa und Sierndorf angesetzt.