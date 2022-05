Wallner und Schramm triumphierten beim St. Veiter Straßenlauf

Vollbild

Lokalmatador Kevin Wallner lief die schnellste Zeit des Tages. Patrizia Schramm vom Veranstalterklub ULC Transfer St. Veit war schnellste Dame beim Hauptlauf. Die Gemeinderäte Andreas Gamböck, Bettina Wagner (v. l.) und Gerald Rohrer (r.) waren über 5000 Meter am Start. Für die FF Rainfeld mit Kommandant August Hollerer und dessen Stellvertreter Franz Buchgraber gab‘s einen Scheck. VP-Bezirksobfrau Sandra Böhmwalder, St. Veits ÖAAB-Obfrau Beate Steinacher mit Ehemann Hermann (Gemeinderat), Bettina Wagner und der Rohrbacher Bürgermeister, Bundesrat Karl Bader (v. l.) genossen die Atmosphäre. Die Mitglieder der SPÖ St. Veiterliefen beim Irene-Haiden-Charity-Run zugunsten der FF Rainfeld 250 Euro. St. Veits Bürgermeister Johann Gastegger, Vize Christian Fischer, Traisens Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger, der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter, Gemeinderat Michael Kolle, Markus Mayerhofer von der SJ St. Veit, ULC-Transfer-Präsident Oliver Pressler und die Gemeinderäte Bernhard Kimeswenger und Gerhard Jun (v. l.). Die Kinder- und Jugendläufe waren heuer der Hit. Sie sorgten bei Traumwetter für Volksfeststimmung am St. Veiter Hauptplatz. Auch bei dem von der Polizei für Special Olympics ausgerichteten Inklusionslauf war die Stimmung großartig. Fotos: Georg Stümpf (6) Union-Bezirksobmann Martin Lampl (l.) gratuliert den 5-km-Siegern Andreas Zöchling (1.), Nico Pichlmaier (2.) und Patrick Martinetz (3.). ULC-Transfer-Präsident Oliver Pressler übergab die Pokale an die 5-km-Siegerinnen Bettina Putz (1.), Verena Schagerl (2.) und Maria Kadan (3.).

