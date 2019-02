Traditionell ging am Freitag zu Beginn der Semesterferien der Annaberger Nacht-Slalom in Memoriam Peter Nutz, der zum EFM-Bambini-Cup und Raika-Kindercup zählt, über die Bühne. Ein Flaggentorslalom, der vom WSV Annaberg am Hang neben dem Teppichlift ausgeflaggt wurde, musste von den 53 jungen Slalomartisten dreimal bewältigt werden. Die zwei besseren Zeiten kamen in die Wertung.

Markenzeichen dieses Flutlichtspektakels sind ein Starthügel, der von den Annaberger Liften immer vorbereitet wird, tolle Stimmung und viele knappe Entscheidungen in den einzelnen Altersklassen. Über 18 Podestplätze freuten sich die Bezirkssportler bei diesem Flutlichtspektakel. Die schnellsten Zeiten knallten Valerie und Jonas Böhmwalder (beide WSV Traisen) in den Annaberger Schnee. Für weitere Klassensiege sorgten Toni Radlbauer, Maria Doupovec, Julia Prack, Magdalena Frank (alle USC Lilienfeld), Moritz Torghele (WSV Traisen) und Paul Pfeffer-Redl (SC Türnitz) sowie Linda Madlmair (WSV Anaberg).

Am 10. Februar gibt es für die Gebiet-Mitte-Talente einen Abstecher ins nordische Lager zum Langlaufbewerb am Lahnsattel in St. Aegyd. Die nächsten Skirennen sind die Landeskindervergleichswettbewerbe am 16. und 17. Februar auf der Forsteralm.